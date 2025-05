Los retrasos del Parador

Sorprende que sorprenda la demora que tiene la inauguración del Parador y que el personal, por las declaraciones que se hacen, acabe convencido de que se ha columpiado Turespaña. Convendría repasar desde su origen el asunto. El antiguo Castillo era a tal punto una ruina que nos dimos con un canto en los dientes cuando se nos presentó la ocasión de que se convirtiera en Parador Nacional. A quienes conocían el edificio les costaba imaginar los milagros que se tendrían que hacer para darle entidad. Se tenía que superar lo que había, preservar las estructuras externas y convertir su interior en otra cosa. Lo que llamábamos Castillo no pasaba de ser un anodino conjunto de pabellones militares y un rompecabezas para quien quisiera darle un nuevo uso. No he visto lo que se ha hecho, pero estoy seguro de que el Parador en nada recordará lo que fue y lo más probable es que, para bien, nos deje boquiabiertos. Pero vamos a lo que voy. Si repasamos las fases de recuperación, es fácil ver que las demoras han sido ajenas a Turespaña. Era necesario preservar los vestigios arqueológicos que ahora quedan a la vista, una memoria del solar fundacional que no podíamos obviar.

Lo cierto es que la obra de recuperación y transformación no ha estado exenta de riesgos. No sólo por el atrevimiento de añadirle una altura que modificaba el skyline de Dalt Vila y motivó alguna queja, sino, sobre todo, por el aparcamiento subterráneo que atraviesa por debajo la muralla y exigía adoptar todas las precauciones imaginables. Lo que sí ha fallado, para variar, ha sido no tener a punto de revista las cuatro cosas que nos correspondía hacer a nosotros, a la administración insular. ¿Cómo es posible que no se hubiera recuperado la cisterna que ha de proveer de agua a todo el complejo y que, a pocas fechas de la inauguración, la caseta de ‘servicios’ que queda frente a la entrada del aparcamiento siga impresentable y que, una de dos, o tendrá que acondicionarse con urgencia o derruirla? También sorprende que no se haya mejorado el camí del Calvari que bordea la Ronda de l’Almudaina hasta la plaza, al pie del baluard de Sant Bernat. No me imagino un autobús cruzándose con un turismo. Supongo que se pensará en un semáforo que dé paso alternativo de subida y/o bajada. No sé. El vial se tendría que haber ensanchado y mejorado. Llegamos tarden.