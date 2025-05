¡Matad al monstruo!

Pobres pulpos de la Ibiza líquida y azul, o de cualquier otro lugar bañado de mar. Cuanto poseen parece actuar en su contra ante nuestra presencia; su vida casi siempre corre peligro si rondamos cerca. Somos para ellos el hálito de muerte que sopla de tierra.

Por un lado, es por culpa de su apreciada y abundante carne −tan popular en la gastronomía pitiusa− que son objeto de una sistemática pesca en el Mediterráneo desde antiguo. Por otra parte, su propia morfología tampoco les ha ayudado precisamente a mantenernos lejos. Todo lo contrario. Y, para colmo, son muy fáciles de pescar, algo que ya señaló Aristóteles.

El ser humano los ha hostigado con harta frecuencia. Su aspecto de molusco enorme liberado de su concha por la evolución ha despertado desde siempre tal mezcla de curiosidad y repugnancia que ha acabado por alentar su persecución, aun sin fines alimenticios muchas veces. Simple pasatiempo, pues por matar el rato, el hombre mata también animales, no solo por comer; su gran pecado contra el orden natural. Si algún día nos extinguimos como especie, millones de esqueletos de équidos, cetáceos, cérvidos, bóvidos, felinos, córvidos, cánidos y muchísimos otros animales a los que dimos muerte de forma gratuita bailarán de alegría sobre nuestra tumba.

Está demostrado que, cuanto más difiere el cuerpo de un animal respecto al del ser humano, menos empatía se siente por él. La bestezuela que no pasa el filtro de la antropomorfización más elemental (entiéndase por antropomorfismo el atribuir características humanas a los animales) jamás se granjea simpatía alguna, queda fuera del corro zoológico de los elegidos y las mascotas. Algo así, salvando las distancias, les sucedía a los indígenas de las colonias del pasado cuando el hombre blanco no lograba evangelizarlos. Tanto el etnocentrismo de Occidente como el antropocentrismo en general predican idéntica idea: «Si quieres poseer algún derecho, tienes que parecerte a mí».

En ese sentido, los pulpos están en el polo opuesto a parecérsenos de algún modo. Se nos antojan seres ajenos a la biosfera, muy distintos de las demás criaturas que puso Dios a nuestro alcance en el planeta, a fin de ir rompiendo mano, jugando a ser él en espera de tomarle algún día el relevo. Pero ganándole nosotros en crueldad, cosa que parecía difícil.

¿Cómo habríamos de identificarnos con el pulpo con ese cabezón suyo, del que cuelga una ondulante cortina de tentáculos cuajados de ventosas que todo lo alcanzan con un tacto viscosamente adherente? No pocas personas de fe monoteísta debieron razonar en el medievo que tal engendro se coló de polizón en la gran obra divina: la Creación. Y no digamos cuando reinaban todavía los dioses paganos de la Antigüedad. Ni en latín ni en griego antiguo existió nunca la palabra ‘extraterrestre’, vacío léxico que no impidió que quizá algún que otro filósofo ‘futurista’ alcanzara a deducir que el pulpo era un ser como de otro mundo estelar, más allá del Olimpo.

Lo que sí es seguro es que tanto romanos como griegos catalogaron al pulpo de monstruo marino. Sobre todo si era gigantesco (el Octopus vulgaris puede pesar hasta 25 kilos y medir dos metros de longitud desde la cabeza hasta el extremo de los tentáculos). En cuestión de monstruos, el tamaño sí importa. Por muy terrorífico que pueda parecer un ser, como no dé la talla, se queda sin los galones de monstruo. Si la criatura del Dr. Frankenstein, por ejemplo, en vez de presentarse como un ‘tiarrón del norte’ de casi dos metros y medio, hubiese sido un señor bajito, habría dado con sus huesos en una feria de pueblo.

Pues parecido con los pulpos. Solo los más grandes figuran en las crónicas de monstruos. Así, en su obra ‘Historia de los animales’, el historiador romano Claudio Eliano nos habla sobre un pulpo de tamaño monstruoso que apareció en Dicearchia (próxima a Nápoles). Parece ser que remontó el curso de una cloaca de la ciudad y emergió en la casa de un comerciante de salazones de pescado, dándose un festín tras romper las tinajas.

Otro testimonio mucho más cercano y minucioso nos lo proporciona esta misma ‘casa’ en la que escribo, Diario de Ibiza, ¡olé! A principios de septiembre de 1951, un campeón de natación y buceador ibicenco con gran reputación en la isla, armado con un fusil de pesca submarina, se zambulló en la costa de Sant Antoni. Persiguiendo un mero en las profundidades, penetró en una cueva. Al ir a salir, fue ‘atacado’ por un pulpo descomunal que lo abrazó con sus tentáculos. Al final, pudo liberarse y emerger a la superficie. Pues bien, en vez de alegrarse de haber salido ileso, anunció públicamente que al día siguiente volvería para «reanudar la lucha» y dar muerte al animal. Dicho y hecho: en medio de la expectación general, regresó a la cueva y mató a puñaladas al pobre cefalópodo, que no entendía a cuento de qué venía semejante violencia. Todo muy al gusto y sensibilidad de la época.

En realidad, muchos de los aparentes ataques de pulpos no son sino una de sus variantes de interacción con nosotros, llevados por su gran curiosidad e inteligencia. En el caso de nuestro buceador, el supuesto monstruo murió a manos de un monstruo bien real; uno más.