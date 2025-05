Multas que dan risa en IbizaTortuga

Nos vamos al carajo. La isla. Nosotros. Todo. Y mucho se habla, pero poco, en realidad, se hace. Como diría mi abuela andaluza, «mucho lirili y poco lerele». Los piratas (y no sólo los de los taxis) campan a sus anchas, se llenan bien los bolsillos (a costa del bienestar de todos los demás) y aquí no pasa nada. Hay multas, sí, pero dan risa. Me imagino a todos esos bucaneros del siglo XXI leyendo en este diario las sanciones a las que se enfrentan, y de las que presumen constantemente las administraciones, y batiendo palmas con el garfio y pidiéndole al camarero de su rincón favorito de esta Isla Tortuga en la que se ha convertido Eivissa que les deje la botella de hierbas en la mesa para celebrar. Ya pueden caerles multas, que sus arcones siguen llenándose de monedas.

¿Qué son 2.000 euros de multa por no tirar como corresponde la basura para los barcos discoteca que torturan a los vecinos de ses Figueretes, es Viver y Platja d’en Bossa? Calderilla. Ganan infinitamente más en apenas una sola de sus etílicas salidas al mar.

¿Y la retirada del vehículo viejo con el que la pirata más pirata del aeropuerto de Ibiza hacía sus carreras? Pues lo mismo, un simple inconveniente que no hará que deje de pillar clientes a las puertas del aeródromo.

¿Y para quienes gestionan alquileres turísticos ilegales? ¿Qué suponen las multas? Hasta que no se empiecen realmente a cobrar las sanciones que equivalen prácticamente al coste de la vivienda, nada. Sólo hay que hacer cuentas viendo los precios que cobran por pisos en plurifamiliares, cabañas, caravanas y furgonetas sin los servicios más mínimos para ver que una multa de unos miles de euros es, simplemente, una excusa para subir aún más las tarifas. Y lo mismo para quienes se aprovechan de la necesidad de familias y trabajadores, desesperados por encontrar dónde vivir, para estafarles o cobrarles a precio de palacio un cuchitril. Y para los que organizan fiestas ilegales en mansiones por las que cobran entrada.

Con estas multas no vamos a ningún lado. Ni con las cantidades ni con lo que se tarda en cobrarlas. Si es que al final se cobran. Lo dicho, nos vamos al carajo.n