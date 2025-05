La verdad sobre las discotecas

Cuando nos dan cifras sobre el impacto económico de las discotecas y apuntan datos como 30 ó 35 millones en un fin de semana se les suele olvidar lo obvio en economía básica (ya que quieren hablar en términos económicos, que así sea), que es restarle el elevado coste que implica para los ibicencos todo este entramado de descontrol que esas mismas discotecas provocan; carreteras colapsadas, los ansiolíticos que toman muchos vecinos para soportar el ruido y la tensión, los muertos en carreteras llenas de drogados, las violaciones, los muertos directamente de la fiesta de alcohol y drogas, el coste en servicios sanitarios y policiales e incluso en la limpieza de toda la gran cantidad de basura que estos negocios generan a su alrededor. ¿Cuánto nos cuestan los policías y guardias que hemos visto en las fotos que los propios gabinetes de las Fuerzas de Seguridad han enviado tras los openings? ¿Cuánto nos cuesta tener el servicio de Urgencias colapsado?… Se les olvida, también, el impacto ambiental, por supuesto, que merecería un capítulo aparte. También se les olvida explicar que ese dinero beneficia a unos pocos, los responsables de que la convivencia se haya roto en la isla y de que hayamos perdido la calidad de vida que esta isla debería tener. Pero, aunque beneficiara a una mayoría de ciudadanos, ¿realmente queréis sacar dinero a costa de las drogas, el alcohol, los muertos, las agresiones sexuales, la ruptura de la convivencia y la indignidad que implica el nombre de Eivissa —perdón, Ibiza— en cualquier lugar del mundo? ¿De verdad queréis vivir de dinero manchado de sangre y cocaína?

No os dejéis engañar, Eivissa es lo que ningún lugar del planeta con la dignidad suficiente quiere ser. Políticos, mafiosos, hoteleros, algunos medios y el sector del ocio nos quieren hacer creer que Eivissa es la envidia del planeta y que todos quisieran ser como esta isla. Nada más lejos de la realidad; Ibiza se usa como sinónimo de masificación, vulgaridad y delincuencia. Ibiza es el laboratorio de las drogas, la isla en la que cualquier narcotraficante del planeta quiere trabajar; y no, precisamente, por las maravillas de su museo arqueológico ni por sus praderas de posidonia. Ibiza es la ignominia de Sodoma. Es sinónimo de narcotráfico y de tráfico de esclavas. Es la isla de las villas para villanos y del lujo de Moët Chandon con cocaína, de las prostitutas que desaparecen o acaban muertas en el mar sin que nadie identifique sus cadáveres. Es la isla de los turistas drogados que caen por los balcones, de las party boat de borrachera en áreas naturales, de las fiestas ilegales, de los infraseres que lanzan rocas al mar al grito de unga unga y del “lo que pasa en Ibiza, se queda en Ibiza”, sea tal cosa una violación o una manada de clubbers destrozando calles en Sant Antoni…Y eso, todo ello, es responsabilidad última de las discotecas (y de sus colaboracionistas y de los gobernantes que las protegen, cometiendo posibles delitos que la fiscalía, al parecer, no ve). Y cuando digo discotecas me refiero al sector del ocio en general, por supuesto, es decir, incluye beach clubs y análogos, como no podía ser de otra manera.

En definitiva, ¿alguien sabe cuánto han costado esos refuerzos policiales para que podamos restarlo a los millones que supuestamente nos dejan las discotecas? ¿Alguien sabe lo que nos costarán los servicios de emergencias? ¿Alguien se atreve a ponerle un precio a todas las agresiones sexuales, los accidentes y a todos los delitos y disturbios que van unidos a las discotecas? ¿Alguien se atreve a ponerle un valor al descanso de los vecinos, hartos de denunciar mientras se topan con un sistema clientelar y mafioso que protege a los infractores?… Bueno, nuestros políticos sí le habrán puesto un precio a todo ello para poder convertirse en cómplices, desde luego, y es evidente que nos han vendido; falta saber cuál ha sido su precio.

Por cierto, que las discotecas se sumen a campañas de prevención de agresiones sexuales (como Ask for Angela) es indecente, es una burla, y no es más que un lavado de cara que tendrá un impacto cero mientras esas mismas discotecas sigan usando a la mujeres como reclamo y objetos. Las discotecas son parte de lo que suele denominarse cultura de la violación y seguirán siéndolo mientras no eliminen sus prácticas machistas; ponerse a hacer de santos ahora es exactamente lo mismo que el hotel Six Senses recibiendo premios por buenas prácticas medioambientales después de cargarse un valioso tramo de costa, encementando el litoral y destruyendo un pinar. Y ya está bien de intentar tomarnos el pelo.

@territoriocat