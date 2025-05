Soluciones inteligentes frente a restricciones ineficientes

Ibiza se merece lo mejor. Y se lo merece en todos los sentidos. En el ámbito social, en el económico, en el medioambiental y en la prosperidad y bienestar de sus ciudadanos. Cuando se quiere atajar el problema de la congestión vial y la masificación, no podemos caer en la tentación de conformarnos con limitaciones populistas y ordenanzas improvisadas. Ningún reto complejo se resuelve con medidas simples. No podemos aceptar soluciones reduccionistas que calman movilizaciones, pero que no cambiarán realidades.

En Baleària conocemos de primera mano las dificultades de la movilidad en Ibiza en temporada alta; la sufren nuestros propios trabajadores y clientes, residentes y no residentes. Conocemos el modelo territorial de la isla, su dependencia del transporte privado para la vida cotidiana, sin alternativas reales y carencia de una red de transporte público moderna y eficiente.

Por eso, afirmamos con rotundidad que la ley de control de afluencia de vehículos por vía marítima a la isla de Ibiza, sin medidas racionales, está abocada al fracaso. Y nos concierne y nos preocupa. Estamos por contribuir a una gestión eficiente del tráfico y a una movilidad más sostenible. Pero esta ley, desde su concepción hasta su redacción y aplicación, está poniendo el foco y señalando como culpables a las navieras, cuando cualquier estudio riguroso confirmaría que no lo somos.

Si creyéramos que esta ley, y sus cupos a las navieras, iban a mejorar la vida de los ibicencos, la apoyaríamos sin dudar. Como hemos apoyado todas las medidas de contención en pro de la sostenibilidad aun afectando a las expectativas inmediatas de nuestro transporte. Lo hacemos porque somos muy conscientes de que nuestro compromiso y valores propios son la responsabilidad y la sostenibilidad a largo plazo. Pero esta regulación no es un ejemplo de ello. Y lo más grave es que, mientras dedican tiempo y recursos a aplicar un sistema difícil de gestionar e ineficaz, se nos escapan las soluciones reales, como invertir en herramientas que permitan el control digital que actúe sobre las zonas más críticas y en los momentos de mayor presión. Frente al concepto restricción queremos contraponer el concepto Smart: movilidad digital, inteligente y ordenada en la isla.

En este momento más que nunca, hacen falta más políticas sinceras y efectivas y menos decisiones populistas, precipitadas y sin debate social. Las navieras hemos aportado datos y planteado propuestas y alternativas. Y estamos dispuestos a seguir haciéndolo, desde el diálogo, el rigor y el respeto al objetivo compartido: una Ibiza próspera y sostenible, con un sistema de movilidad vanguardista y de referencia, que permita el confort de los residentes y visitantes.

Rechazamos esta medida no por egoísmo empresarial, sino por compromiso social. Culpabilizar frívolamente a las navieras es pegarse un tiro en el propio pie de los ibicencos. Somos las infraestructuras que vertebran y cohesionan el territorio. Somos los operadores de las líneas marítimas de interés público. Somos el cordón umbilical por donde llegan los suministros, por donde transitan los residentes y llega una parte pequeña del turismo nacional de proximidad. Somos las carreteras y puentes con el resto de las islas y con la Península. ¿A quién se le ocurriría limitar la capacidad de un autobús de transporte público de línea regular para paliar una masificación de personas o vehículos privados en un destino? Más absurdo cuando el autobús aporta un porcentaje irrelevante respecto al resto de los vehículos privados con destino a esa zona saturada. Pues eso están haciendo con los cupos a las navieras. Por eso afirmamos que somos parte de la solución y no del problema. No somos el interés particular legítimo, somos una parte importante del interés general.

No queremos confrontar si no es para avanzar. Queremos colaborar a solucionar el problema. Generemos juntos un modelo basado en el consenso, los datos, la ciencia, la innovación y la eficiencia, tratando siempre de encontrar un equilibrio que garantice una movilidad sostenible sin perjudicar la calidad de vida y la vocación de mejora en la conectividad de la isla. Esa es nuestra invitación y el reto que lanzamos a las instituciones y al resto de la sociedad.

Pilar Boix es directora de Comunicación de Baleària