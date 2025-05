Momento fútbol

Cualquier 28 de mayo, miércoles o jueves, si es bisiesto (que este no lo es) suele ser el momento adecuado para escribir de fútbol. No de los más grandes, que o estás en la final de la Champions o estás de vacaciones. Este año está la “pachanguita” del “mundialito” de clubes que no es más que un invento para ganar pasta por los derechos de la tele y puede salvar la temporada “aciaga” de algunos, aquí o en la “pérfida Albión”. Me refiero a ese fútbol local, los de cada domingo alterno donde un grupete de amigos se reúne para charlar de cómo va y cómo ves al equipo o de los problemas de las basuras, de la temporada (como es nuestro caso) y de otros temas domésticos en el descanso del partido. Para nosotros los del Formentera, el domingo se consumó el final de la ilusión de un ascenso merecido que se ha truncado de forma cruel en tres jornadas para olvidar, pero no para quedar exentas de análisis por parte de la presidencia del club (léase a los miembros de la junta que actúan de consejeros y amigos de Tony Roig) y la parte técnica. También los seguidores (los de comentarios en el descanso) debemos decir la nuestra. Porque formamos parte de una ilusión colectiva durante los meses que van desde agosto hasta un 25 de mayo, en este caso, mientras hacías la digestión de la frita de polp con la que a buen precio nos regaló el club para almorzar de cuchara y tenedor antes de la desilusión de un 0-2 cuando debía haber sido un 2-0 y a por la siguiente. Los que somos del Barça, mal que pese a un colectivo de “amigos-enemigos”. Porque es en esto del fútbol donde puede darse esta dualidad. Venimos de vivir un año extraordinario, no ya por los títulos, que sí, sino por este “grupete” de adolescentes “maleducados” que con su frescura han desafiado al poder del talonario y nos han devuelto las dosis de ilusión que se habían pasado a la frustración. Aquí nos pasó lo mismo, bajamos otro 28 de mayo, del 24 y a base de un equipo equilibrado (yo sigo diciendo que falta altura) pero que juega más allá del pelotazo y a correr, nos hizo creer que las épocas de los “mercenarios” había pasado y que con parte de nuestra “masía” seriamos capaces de aventuras de mayor fuste. Pese a este domingo, sigo creyendo que eso es posible y que la confianza en estos chicos va más allá de un tropiezo.