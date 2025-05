Cosas que aprendes en las entrevistas

A veces, este oficio de periodista sirve para aprender cosas. A veces, en las entrevistas, te encuentras a personas que te abren la cabeza y te permiten ver las cosas desde una nueva perspectiva. Es lo que me sucedió hace unos días con Tanit Casanova Llanos y Sofi Vergara Levitt de la asociación Consumo Cuidado. Con ellas estuve hablando sobre prevención de riesgos en contextos de ocio nocturno y me permitió comprobar cómo el punitivismo y la criminalización del placer coloniza nuestras mentes al convertirse en una especie de pensamiento único.

Por ejemplo, si realmente se quiere evitar que la gente coja el vehículo privado por la noche, si de verdad se quiere terminar con el alcohol al volante, la única medida que se ha demostrado que funciona es ofrecer un eficaz servicio de transporte público nocturno. No hay más. Todo lo demás, como bajar los baremos de la alcoholemia o aumentar los controles, no tiene otro afán que el punitivo o el recaudatorio. Lo que funciona es facilitar mecanismos que nos permitan salir sin necesidad de conducir. El transporte público salva vidas.

Me comentaron también que en verano, en el interior de los locales nocturnos, puede haber temperaturas muy altas, y que sustancias como el alcohol o el MDMA generan deshidratación y, en algunos casos, golpes de calor. Medidas tan sencillas como descansar un rato, estar en un lugar ventilado y beberse un botellín de agua, pueden ser de enorme ayuda. Ignoro cómo estarán las cosas hoy en día en las discotecas porque hace años que no piso una, pero recuerdo que en mi época, los lavabos tenían el agua cortada y, si goteaba algo, era un líquido salado e imbebible, que obligaba a los clientes a pagar un dineral por botellines de agua. La imagen de gente con unos subidones tremendos intentando exprimir desesperadamente una gota de agua de unos grifos cortados, no la olvidaré en la vida.

Habrá quien diga que eso es oferta y demanda, y que cada uno asuma las consecuencias de sus actos. En definitiva, capitalismo. Y es eso, y también es una forma de violencia que hasta ahora me había pasado inadvertida.