Ibiza, ejemplo de sostenibilidad

El pasado sábado, medios locales y periodistas recibimos una nota de prensa del Consell Insular d’Ibiza encabezada por el siguiente titular: “El presidente Vicent Marí pondrá a Ibiza como ejemplo de destino turístico sostenible ante la Comisión Europea”. Los comunicados que remiten las instituciones suelen contener un atisbo de actualidad, aderezado con varias dosis de humo y algunas más de autobombo, por lo que casi siempre generan indiferencia. Sin embargo, he de reconocer que, en esta ocasión, la nota me dejó estupefacto. No existe un concepto que chirríe más con nuestra realidad pitiusa que el de “turismo sostenible”; de hecho, probablemente el territorio en el que vivimos sea uno de los ejemplos más fehacientes de “turismo insostenible” que existen sobre la faz de la tierra.

Imagino que el titular obedece a un exceso de entusiasmo por parte de quien lo redactó porque, de lo contrario, cabría suponer que el Consell Insular vive en los mundos de Yupi, ajeno a nuestra realidad cotidiana. En el texto también se explicaba que Marí acudirá a una mesa redonda sobre turismo sostenible organizada por la Unión Europea, en la que se pondrán “ejemplos de buenas prácticas”. Las aportaciones del presidente serán la nueva ley que regulará el tráfico de vehículos en la isla y que comienza a aplicarse el mes que viene, y las herramientas que se han puesto en marcha para combatir la oferta turística ilegal.

Respecto a la cuestión del tráfico, aunque a priori es una iniciativa potencialmente positiva, convendría hacer caso al refranero y no vender la piel del oso antes de cazarlo. Hablar de “buenas prácticas”, cuando ni siquiera se ha practicado y se desconocen sus efectos reales para paliar la saturación en las carreteras, parece ciertamente arriesgado. En cuanto a la oferta turística ilegal, probablemente se haya logrado que algún promotor acoquinado se rinda, pero con las estancias irregulares pasa lo mismo que con los taxis pirata: que das una patada a una piedra y salen ciento.

Aunque el Consell haya tomado alguna medida, seguimos viendo anuncios de alquileres turísticos sin licencia a diestro y siniestro, incluidas tiendas de campaña, furgonetas, corrales y todo tipo de infraviviendas, con lo que parece evidente que los frutos de esta iniciativa son aún demasiado escasos como para andar presumiendo de ella. Básicamente porque los residentes y quienes vienen a trabajar en temporada no sólo no han percibido una mejoría significativa en los precios de la vivienda, sino que éstos siguen empeorando temporada tras temporada.

En todo caso, incluir la isla junto a una serie de destinos que se caracterizan por la sostenibilidad de su industria turística constituye un insulto a nuestra inteligencia. Máxime cuando la periferia de los principales núcleos urbanos se ha convertido en un foco de infraviviendas, donde se hacinan en condiciones lamentables no ya personas marginadas y con graves dependencias, sino trabajadores regulares en su mayoría. A menudo incluso poseen contratos fijos y deciden renunciar a las comodidades más elementales, con tal de evitar que se les vaya todo el salario por el sumidero de los alquileres abusivos, que, para más inri, ofrecen unas condiciones de alojamiento que tampoco pueden considerarse extraordinariamente mejores.

Conviene recordar que Ibiza, antes de que nuestra industria protagonizara este viraje radical al lujo, hace tres lustros, era uno de los lugares con mejor calidad de vida para el residente de cuantos se podían encontrar en el país, al nivel de San Sebastián y otras áreas privilegiadas. Los salarios eran decentes en relación al coste de la vida y encontrar una vivienda e incluso adquirirla no representaba motivo de preocupación.

Igualmente, aludir a la sostenibilidad turística en una isla cuyas redes de alcantarillado revientan día sí y día también, llenando las orillas de heces, sin que se apliquen suficientes inversiones con carácter de urgencia y otras medidas correctoras, representa una broma de mal gusto. Y eso sin hablar de los turistas que se arrojan desde los balcones por la omnipresencia de las drogas, los que mueren por sobredosis en las discotecas o al salir de ellas, la demonización del turismo familiar que aplica el sector hotelero, que está suprimiendo progresivamente sus plazas para derivarlas al segmento de sólo para adultos, etcétera.

Por no hablar de la falta de inversión para recuperar los paisajes que se han ido degradando y la biodiversidad, el hecho de tener las orillas sembradas de colillas o la penosa imagen que se traslada a los turistas, que en cuanto aterrizan se encuentran una isla empapelada de anuncios de discotecas, como si en Ibiza no existiese otra cosa.

Tal vez convendría aconsejar a nuestros gobernantes que midan los adjetivos que utilizan a la hora de referirse a sus políticas y a la propia isla, muy especialmente cuando acudan a foros internacionales. No vaya a ser que otro ponente conozca Ibiza y nos acabe afeando la hipérbole y provocando que hagamos el ridículo.