La foto de carné

En Ibiza aún existen sitios en los que el tiempo parece haberse congelado. El lunes de la semana pasada fui a un estudio de fotografía en Santa Eulària. Tenía que hacerle una foto de carné a mi hijo para renovar la tarjeta sanitaria, así que entramos en el establecimiento que ya conocía. El lugar estaba repleto de decenas de objetos que ocupaban un espacio insalvable incluso por decenas de pendrives en una imagen futurista de realidad virtual. Era un amplio local lleno de trastos de los que solo un 30 por ciento estaba a la venta. De ese porcentaje, un 25 por ciento lo podrías adquirir en un bazar y un cinco por ciento era para nostálgicos de la fotografía. El hombre que lo regentaba parecía serio, pero era muy amable. Su voz me recordaba a Santiago Segura. Enseguida pasamos al estudio mientras el fotógrafo atendía a otros clientes. Dentro había un caballito balancín muy antiguo. «Móntate», le dije a mi hijo, no pudiendo evitar pensar en lo bucólica que era esa imagen. La sala estaba llena de juguetes y atrezos de sesiones fotográficas de antaño. Pensé en mi alergia a los ácaros e imaginé batallones de esos seres microscópicos apuntando a mi nariz. Entonces el fotógrafo llegó e hizo su trabajo jugando con el pequeño. Disparó cinco veces. Después conectó la tarjeta de memoria al ordenador y elegimos la mejor instantánea. Antes de llegar a nuestras fotos, pasó por decenas de caras anónimas que habían posado delante del mismo objetivo: niñas, ancianos, señoras y jóvenes. Recordé a Nino Quincampoix, de la película ‘Amélie’, recogiendo los desechos de un fotomatón para montar un álbum de imágenes de desconocidos. Pensé en la historia de esta isla contada por estas imágenes de dos pulgadas. Imaginé a una mujer compungida porque el paso de los años hace que ya no se reconozca detrás de la lente. Vi a un niño feliz y sonriente porque, pese a estar enfermo y no haber ido al cole, ha disfrutado toda la mañana de su madre, con la que ha desayunado en el bar y la que le ha comprado un juguete en la tienda de souvenirs.