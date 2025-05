El Barça en la construcció nacional

La nació es construeix de moltes maneres. Certament, les nacions es construeixen: no són cap producte «natural», ni resulten permanents ni estables, ni tenen cap origen diví, ni són i seran sempre com ara, ni han estat sempre així. Les nacions són un constructe humà que serveix per organitzar les societats. Possiblement, d’aquí a uns quants segles, tal i com les entenem ara hauran periclitat, i hi haurà algun constructe nou, que potser ara mateix no podem ni imaginar. Llull havia imaginat, per exemple una nació planetària, en una mena d’universalisme avant la lettre, sota el comandament general del Papa.

En la construcció nacional hi intervenen elements de caire racional (interessos, projectes compartits, visió del món) i elements de caire emocional (que tenen a veure amb tot allò irracional, que és molt, que guarda relació amb la construcció de la nació). El nouvingut que desitja obtenir la nacionalitat del lloc on ha emigrat ho fa perquè sap que això li comportarà tota una sèrie d’avantatges en el seu dia a dia. Perquè li convé. Però potser al cap d’un temps s’emocionarà veient onejar la bandera, o escoltant l’himne del seu nou país. O la bandera i l’himne del vell li portaran una nostàlgia que el lligarà amb el seu passat, amb la seua biografia extensa. Pretendre excloure els interessos, la part racional, o pretendre excloure la part emotiva, la part irracional, en el procés de construcció nacional equival, senzillament, a deixar-lo mig coix (o coix del tot).

Que el Barça és més que un club crec que queda fora de tot dubte. Com hi queda, des del meu punt de vista, que no ho seria si Catalunya tengués un estat propi. En una nació sense estat, els elements emotius prenen una presència molt important, i de vegades fins i tot precedeixen la construcció racional de la nació. El Barça és més que un club perquè Catalunya no té estat. Bobby Robson, qui entrenà l’equip de futbol masculí la temporada 1996-97, va arribar a dir que el Barça era l’exèrcit desarmat de Catalunya i que ell, com a entrenador, era el seu capità general.

Enguany el Barça ha tornat triomfant. I una part important dels seus jugadors representen el bo i millor de la nació en construcció. Hi tenim una estrella jovenívola de nom Lamine Yamal, que parla un català que moltes vegades els mitjans volen (mig) ocultar, però que sempre el fa present; un Alejandro Balde, que vola pel lateral i per l’extrem alhora, que també fa gala de catalanitat (i sovent també intenten amagar-ho); un defensa esplèndid, de nom Iñigo Martínez, el kàiser d’Ondàrroa, que enarbora una estelada gegant com a emblema de l’autobús que passeja per la rua l’equip victoriós; un Torres que es diu Ferran perquè és valencià, a qui els companys van a veure a l’hospital, tot just operat d’apendicitis, quan acaben de guanyar la lliga. I una colla més d’al·lots que es diverteixen dalt el camp i fan divertir els que els veuen jugant.

Per dir-ho a la manera de Torras i Bages, Catalunya serà com el Barça o no serà. Record una ocasió en què, escoltant declaracions de premsa de diferents jugadors, un amic em deia: «No deixa de ser sorprenent; al Barça tots es negres parlen català i es blancs castellà». Tampoc no acaba de ser veritat, perquè molts periodistes tenen el vici de fer les preguntes en castellà a al·lots com Fermín, Gavi o Pedri, suposant que no saben català. Per això ja tenim el director de la Masia per desmentir-los. Però bé, els vicis de la societat moltes vegades els reflecteixen, potser sense voler, els periodistes que fan preguntes a les rodes de premsa.

L’únic que enguany els hòmens no han guanyat ha estat la Champions: la FIFA no podia acceptar de cap de les maneres que el campió de la Champions no fos al torneig estival en forma de mundialet que s’han inventat per fer més pasta. I, com que no l’han guanyada els hòmens, disputen la final les dones. Que hi ha benzina per a tot.

La rua per celebrar els títols del Barça ha demostrat que l’equip constitueix un referent per a molta gent que no sap on integrar-se. Hi varen participar més de mig milió de persones, gran part de les quals eren dels que han vengut a viure a Catalunya durant les darreres dues dècades, és a dir, gent de la nova immigració: llatins, magribins, africans del centre d’Àfrica, asiàtics, gent de tot color de pell i d’una Babel de llengües d’origen. Gent que quan canten, tots junts, allò de «ser del Barça és el millor que hi ha» volen dir que «tant se val d’on venim, si del nord o del sud», volem fer una nació tots junts. I tenen unes ganes desbocades de fer part d’aquesta nació (encara que molts potser encara no ho saben). I no crec que la força bruta de l’Estat sigui suficient per contenir-los.