Una limitación de coches positiva e imprescindible

La regulación de la entrada de vehículos a Ibiza en la temporada estival es ya un hecho. La web para solicitar autorización ha entrado en funcionamiento esta semana, a solo diez días de que sea obligatorio un permiso para circular por la isla para los no residentes y vehículos domiciliados fiscalmente en otro lugar. Este primer verano será una prueba piloto que servirá para recoger datos reales de cara al próximo año, cuando esta limitación ya sí debería tener un impacto visible en las carreteras de la isla, que aún no podrá percibirse ahora. El Consell está implementando esta iniciativa de manera muy cautelosa, con extremada prudencia para no cometer errores que puedan favorecer su anulación en los tribunales, así que sus verdaderos efectos apenas se notarán este verano. Aun así, la lectura ha de ser positiva porque se trata de un paso trascendental en la buena dirección, una medida ambiciosa e inédita en una isla del tamaño de Ibiza, que cuenta con un amplio respaldo social y político, aunque deberá consolidarse y perfeccionarse en los próximos años para obtener con ella los objetivos deseados.

De hecho, en principio el gobierno insular del PP no tenía previsto que se aplicara de forma tan amplia, debido a la complejidad de esta regulación, de manera que en este primer verano únicamente iba a afectar a las caravanas, autocaravanas y coches de alquiler, para ir extendiéndola progresivamente. Sin embargo, tal como contempla la ley, que no prevé una aplicación escalonada, finalmente se ha decidido incluir también a los vehículos particulares. Si bien es cierto que el Consell ha tenido que recular y establecer más excepciones de las previstas, hay que tener en cuenta que la ley se ha aplicado en tiempo récord, a pesar de las enormes dificultades que entraña una medida de este calado, sin más precedente que el modelo pionero, pero más reducido, de Formentera; en el caso de Ibiza, la regulación se ha tenido que armar desde cero (a partir de cifras estimadas) y con la oposición rotunda del poderoso lobby de las navieras, cuyos argumentos es necesario también tener en cuenta, pues son un actor fundamental para la movilidad y el abastecimiento de las islas.

En cualquier caso, el gobierno del Consell ya señala un primer efecto positivo de esta regulación, al considerar que habrá 12.000 vehículos de alquiler menos de los que habían solicitado las empresas de alquiler. No 12.000 menos que el año pasado, sino de los que las empresas querían tener en la isla. El Consell defiende que el reparto que ha hecho del cupo máximo de vehículos de alquiler entre las distintas empresas del sector es equitativo y proporcional, mediante una fórmula basada en la ley d’Hont, que garantiza que las empresas pequeñas puedan tener los vehículos que piden y las grandes, una parte. Así podrá saberse el número exacto de coches de alquiler que circularán por la isla entre junio y septiembre, y las cifras desglosadas del tráfico de las navieras permitirán tomar decisiones de cara al próximo año.

Al propio tiempo, numerosas personas que tenían un vehículo con domicilio fiscal fuera de Ibiza están cambiándolo, lo que beneficia a las arcas municipales y regulariza al fin una situación que no era deseable, pues todos estos coches provocan un deterioro de las carreteras, pero no contribuyen a su mantenimiento. Poner coto a la acampada libre de caravanas y autocaravanas (que deberán tener una reserva en un camping, obligatoriamente) era algo que no podía esperar más, pues se han convertido en una seria amenaza para el medio ambiente.

En definitiva, entra dentro de lo esperado que a la hora de aplicar una normativa tan compleja e inédita como ésta, haya que hacer ajustes sobre lo inicialmente previsto. Así, el Consell ha aceptado que este año los coches que ya estaban en la isla antes de la puesta en funcionamiento de la regulación y de la web para registrarse no tengan que pedir autorización, lo que hay que aplaudir, pues beneficia a los miles de trabajadores de temporada que se habían desplazado ya con sus coches a la isla, y que no deben ser penalizados por esta medida. Será necesario en el futuro estudiar cómo se les puede diferenciar de los turistas y de los vehículos de alquiler, pues el Consell no les debería tratar de la misma forma. Es una de las cuestiones que quedarán pendientes de resolver de cara al próximo ejercicio. La institución también ha aceptado que los viajeros que ya hayan comprado los billetes no tengan que solicitar autorización, pues lo contrario era muy difícilmente viable y ponía a las navieras en una situación insostenible, frente a reclamaciones de clientes que, con toda la legitimidad, alegarían que cuando adquirieron sus pasajes nadie les informó acerca de esa normativa, que ni siquiera estaba aún definida. Estas eran también algunas de las críticas de las navieras, con las que es necesario que el Consell mantenga un diálogo constructivo en la medida de lo posible, pues las compañías ven afectada la viabilidad de su negocio y, al mismo tiempo, el Consell no puede renunciar a limitar la entrada de vehículos para evitar el colapso en cuestión de muy poco tiempo. Así que las dos rectificaciones citadas son razonables y necesarias. Ante una medida de tanto calado como esta, la flexibilidad, la apertura de miras y la capacidad para corregir todo aquello que no funcione bien es imprescindible, siempre que el objetivo se mantenga claro: poner un límite a los vehículos para evitar la saturación de la isla, que ya es excesiva.

En resumen, esta temporada servirá de experiencia piloto para afinar, en función de datos reales, esta ambiciosa regulación, que era ya inaplazable. Por primera vez, se aplica una medida que tiene en cuenta el límite que impone el hecho insular y las pequeñas dimensiones de la isla en relación con un sector turístico masivo que se ha caracterizado hasta ahora por un consumo desmesurado de recursos y un impacto negativo sobre la población residente. Es de esperar que no sea la última, sino un punto de inflexión para un cambio de rumbo que ya hace tiempo que debíamos haber dado.