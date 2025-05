La libertad no es nada de todo eso

Muchos invocan su libertad para hacer lo que les da la gana. Los que viajan o viven en caravanas o vehículos similares, que quieren sentirse en plena naturaleza, apartados de la civilización, en parajes únicos. Los que van con sus barcos a rincones a los que solo se puede llegar desde el mar y fondean donde les parece, haya o no posidonia. Los espabilados que se montan sus negocios, desde un tenderete de mojitos en el mirador de es Vedrà hasta el alquiler de un sofá a precio de suite. Los que usan sus coches como taxis pirata. Los que vomitan su odio y mala leche en las redes sociales. Hasta los que arremeten en Facebook contra una víctima de abusos sexuales y robo -que denuncia lo barato que les salió a los agresores (sólo pillaron a uno y no pisó la cárcel ni paga la indemnización)- se agarran a una mal entendida libertad de expresión para publicar mensajes insultantes hasta la náusea. También la tripulación del yate de lujo que ocupó parte de la playa de Migjorn, en Formentera, seguro que consideraba que estaba haciendo uso de su libertad -de hacer lo que les dé la gana-: pusieron carpas, mesas y sillas para los pasajeros. Y los vándalos que destrozaron con pintadas el mural de Okuda en Sant Antoni, en un acto de estupidez destructiva y absurda que no tiene ningún sentido.

Pues no, y aunque muchos se nieguen a aceptarlo, la libertad tiene los límites que marcan las normas de convivencia, las leyes y regulaciones. Que están precisamente para garantizar una mínima armonía social, la preservación del medio ambiente y que nadie use lo que entiende por «libertad» para fastidiar al prójimo o a su entorno.

Cuando la libertad se usa a modo de ariete para hacer nuestra santa voluntad sin medir las consecuencias, no es libertad, es pisotear los derechos de los demás y tener una jeta considerable. Los que van de «espíritus libres e indomables», que tanto proliferan en Ibiza, y enarbolan la bandera de la libertad para hacer lo que quieren sin pararse en barras, no son más que energúmenos que no respetan nada ni a nadie. Y, encima, reivindican su derecho a atropellar los derechos de los demás.