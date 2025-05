Una crònica rosa si us plau

Ara al més pur estil de l’inoblidable per sempre més Juan Manuel Sánchez-Ferreiro al poeta emèrit per la gràcia de Déu, un servidor, li plau escriure no una nota social i de denúncia com alguns i no tots sinistres, dels nostres periodistes més durs i agressius -epicentre del mal el Madrid de l’Ayuso- que volen inventar/reinventar el noble ofici de la informació per enviar-lo a la merda i a la misèria. Vull utilitzar l’adjectiu rosa per aixecar acte d’una magnífica presentació, el llibre de Francesc Parcerisas, ‘Triomf del present’, Quaderns Crema, Barcelona, 2025. Com vehicle introductiu paraules de Neus Riera, precisa i exacta, la noia de Can Cabrit és així. Llavors el públic present, part, que no tota, que no tota, de la crème de la crème de la nostra intel·lectualitat. Absències notables i no prou justificades de la cultura. Però ja ho sabem, aquí cadascú defensa els seus interessos i la resta... En primer lloc, com si es tractés d’una nota tipo Smilja Mijailovich, els noms i cognoms de gent coneguda; Pedro María Asensio, artista valent i agosarat, dúctil, Joan des Pou, excel·lent cronista d’una Ibiza que existeix, Fanny Tur, del Barça i encara directora de la biblioteca de Can Ventosa, Bartomeu Ribes, el nostre sense dubte millor poeta ara gloriosament jubilat, Carles Fabregat, dramàtic home de lletres, Julio Herranz, tancat i barrat al seu palau d’hivern on viu mentre lentament cau el crepuscle, Joan Botja amb rostre de patriarca circunspecte i serè, Iolanda Bonet, sensible i excelsa poetessa, Elena Ruiz de Sòria ocupada mentre prepara l’antologia de Miquel Barceló a la seu principal del Museu d’Art Contemporani que ella dirigeix amb competència clara i neta. Notarem faltar al Petit Príncep, ara estudiós de cartes nàutiques a rius d’Alemanya mentre rep a diari un bon raig de colònia. Per a acomiadar-me de tots vostès, éxitos, todos los éxitos. Amen.