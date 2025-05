Turistas, os acogemos con alegría, alcohol y discotecas

El primer impacto que reciben los turistas que llegan a Ibiza por el aeropuerto es, justo al entrar en la terminal, una aturdidora batería de publicidades relacionadas con el alcohol y las discotecas. Ya en el mismo lugar donde recogen sus maletas, cada columna (y no son pocas) está decorada con el anuncio de una cerveza a la que acompaña el lema ‘Bienvenidos a Ibiza’ y la ilustración de lo que se supone que es el islote de es Vedrà de fondo. Ya allí mismo (y en el vestíbulo) pueden empezar a decidir a qué discoteca irán cada día de la semana, pues los anuncios de las salas de fiesta prácticamente empapelan sus paredes e incluso las vallas que separan las aceras del asfalto. Y a eso se suma que desde que se sale del aeropuerto hasta llegar a Sant Jordi hay innumerables y enormes vallas publicitarias en paralelo a la carretera y a la autovía dedicadas exclusivamente al mundo del ocio nocturno. Dado que lo normal es que los turistas se encuentren un monumental atascazo al salir de es Codolar, tienen tiempo para elegir e incluso anotar o fotografiar ese surtido catálogo de carteles de fiestas discotequeras. Desde el Consell ya se puso el grito en el cielo hace un año por cómo el aeropuerto, puerta de entrada a la isla, se ha convertido en el escaparate de una Ibiza que, más que la idílica, tranquila y bucólica que se intenta vender en las ferias, se parece a un parque temático de discotecas donde el consumo de alcohol está normalizado. Pero el negocio es el negocio y el sector no les ha hecho ni caso. Lógicamente, y debido a que esa publicidad es abrumadora, el turista que aterrice en la isla debe pensar que beber y bailar es la única forma de ocio y que aquí no viven más que camareros, alcohólicos, pinchadiscos y bailones. Luego nos echamos las manos a la cabeza porque los hooligans montan broncas en pleno vuelo («Fue un auténtico horror. Pasé miedo. Un avión lleno de auténticos animales», dijo una pasajera que los sufrió esta semana), se precipiten por los balcones de los hoteles o acaben fritos en las pistas de baile. Tenemos lo que publicitamos.