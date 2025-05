Tampoc vengueu a Eivissa

Escric aquest article molt preocupat per un article de Sebastià Alzamora que he llegit al diari Ara. L’article té un títol molt explícit “No vingueu a Mallorca” i el primer que he pensat en veure’l és “calla, que ara encara en vendran més a Eivissa”. Per conjurar la meua preocupació he copiat, adaptant-lo, el seu títol.

Alzamora explica que els veïns de 10 pobles de Mallorca —Alcúdia, Artà, Banyalbufar, Caimari, Campanet, Inca, Pollença, Santanyí, Sóller i Valldemossa— han començat una campanya per protestar per l’arribada massiva de turistes que impedeixen als residents fer vida normal. La campanya, que es va iniciar a Sóller el passat mes d’abril amb el lema «Welcome to Sollerland”, afegeix el sufix land al nom dels pobles i divulga imatges de pobles plens de turistes fins el punt que hi ha llocs on és difícil circular i d’indígenes mostrant cartells on diuen que abans podien fer tal o qual cosa (anar a comprar, fer un cafè o un cabussó) i ara no poden.

Alzamora explica que aquesta campanya és la protesta d’uns mallorquins que es queixen que no poden fer coses que abans feien perquè uns altres mallorquins han apostat pel diner fàcil de l’especulació i la saturació. Tots som turistes quan podem, tots volem viatjar, però a les Illes Balears el geni ha fugit de la llàntia. No només venen més turistes dels que el territori i la societat poden suportar de manera raonable, sinó que no hi ha voluntat de regular el comportament de molts dels turistes quan són aquí. La cultura popular té dos refranys que van perfecte per a aquest cas “Poc és bo, molt embafa” i “Tants en vengueren que de casa em tragueren”.

Aquests mallorquins perjudicadors de la vida d’altres mallorquins als quals es refereix Alzamora són una indústria que té tres característiques: carta blanca, captura del regulador i insaciabilitat. Pocs dies abans de l’article d’Alzamora el conseller de Turisme del Govern Balear deia que el govern recolza “amb orgull i sense complexos” a la indústria turística. Només faltaria. Tot i que “orgull” i “sense complexos” s’han tornat expressions d’aquestes que valen per a qualsevol cosa, en qualsevol ocasió. Tots orgullosos de tot, tot el dia. I la segona, el “sense complexos” és un dels eslògans de la ultradreta per fer-se els pinxos i rebatre qualsevol cosa que no els agradi —la regulació ambiental, els immigrants, la promoció de la llengua i la cultura, els drets de les dones, la protecció dels drets humans en general, etc. La ultradreta promet que ells, de governar, arreglarien els problemes de manera expeditiva, a bufetades si cal. Però la resta de l’espectre polític va comprant, a vegades al comptat i a vegades a terminis, el discurs, sense veure que en cas de dubte el consumidor sol preferir l’original a la còpia. En fi, tothom orgullós i sense complexos. Què pot sortir malament?

Deia al principi que l’article em va preocupar perquè vaig pensar que la cosa es pot complicar encara més si algú llegeix Alzamora i decideix no anar a Mallorca per venir a Eivissa. Per això vull aportar el meu petit granet de sorra i demanar que tampoc fa falta que venguin a Eivissa, que ja ve molta gent i no es notarà. A més, resulta que Mallorca, com Barcelona o Venècia, està en la llista de destinacions no recomanades per a 2025 de la revista de viatges Fodor, la famosa “Fodor’s No List” a causa de la saturació i el tracte als turistes, però Eivissa no hi és. Eivissa va encapçalar la llista el 2019 (primera sobre 10 destinacions a evitar). Sembla una paradoxa, però no ho és, que acabin desrecomanant-se destinacions que han portat massa lluny el laissez faire, laissez passer dels turistes per sobre de la vida dels residents. En definitiva, el lluç del foment i la protecció del turista acaba mossegant la cua de l’experiència del turista. Brillant.

No conec prou Mallorca per dir si estan més o menys congestionats que Eivissa. I tampoc no sé si l’alerta de la llista ha fet cap efecte, supòs que no. A Barcelona ja els dic que no, perquè al centre no sé on es posarien si en venguessin més. Eivissa, com Mallorca, ja mostra signes preocupants de saturació abans del gruix de la temporada. Si els mesos d’abril i maig ja hi ha la saturació a les carreteres, els accidents i incidents diversos que hi ha —molts d’ells mortals—, si l’aigua que surt de les aixetes és salada i d’ara i en tant rebenta un col·lector, la temporada promet. El gran problema dels campaments de xaboles i les caravanes segueix més o menys o va quedar l’any passat.

Però mentre tots aquests problemes són evidents i ben coneguts, hi ha complexos, complexos grossos diria jo, a dir les coses pel seu nom i enfocar els problemes correctament. I els discursos i les discussions van donant voltes i voltes sense acabar d’aterrar. Un dia de l’enfadós infinit. Per això, diguem, com Alzamora, “no vengueu, per favor”.