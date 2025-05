El mes de mayo toma su nombre de la diosa romana Maia, hija de Fauno y esposa de Vulcano, sin que se sepa por qué demonios en la Edad Media se empezó a ver mayo como el Mes de María, cosa que, por cierto, las monjas nos recordaban en ‘La Consolación’, nuestro parvulario, en el que todas las tardes se rezaba el Santo Rosario. En Sant Elm se celebraba el Novenario Mariano de mayoritaria concurrencia femenina que disfrutaba con sermones floridos, cosa lógica, porque mayo era y sigue siendo el Mes de las Flores, de las primeras comuniones y de los Juegos Florales que los poetas animan con versos melosos y tiernos. Mayo, sin embargo, no es lo que parece y los antiguos lo sabían. En Roma era el mes de las Lemurias, fiestas de ritos apotropaicos que duraban tres días y noches para exorcizar los espectros de los lémures, muertos vivientes, una guisa de antiguos zombis que embrujaban los hogares.

Mayo, en fin, nos ha traído “la regalada Primavera que canta el rossinyol, el tord i la cadernera, dies de fades, follets, fameliars, barruguets i d’un Pan cornut i rialler”. En nuestra ‘ruralía’ se creía a pie juntillas que el agua de mayo, como la rosada de Sant Joan, era milagrera, embellecía epitelios y actuaba como efectivo crecepelo. Pero no nos engañemos, lo cierto es que mayo es un mes melifluo, tontorrón y blandengue que uno se imagina vestido de rosa, un mes traicionero que dispara alergias y fiebres, y que si despierta los campos dormidos, también espabila a los insectos y las sierpes que, hambrientas tras su letárgica hibernada, buscan como locas a nuestras ingenuas lagartijas amodorradas al sol que ya calienta. Y mayo es también, no digo que no, un mes festivo –pel maig, festes a raig-, en el que aquí tenemos ‘Anar a Maig’ con desfiles, buñuelos y charangas, además de la Feria Medieval que acabamos de celebrar con teatro en la calle, danzas árabes, tiro al arco y cetrería. Lo de siempre. Pan y circo para todos, que no está el horno para bollos.