Invertir en verano en solidaridad

En julio del año 2023, leí un artículo en el Diario de Ibiza, firmado por Toni Escandell Tur, que me llenó de alegría. Trataba sobre las actividades de Betania, una organización dependiente de Cáritas, que dedicaba los meses de verano (en invierno realizaba asistencia a las familias, ayudas con las actividades extraescolares, etc.) a ofrecer a menores en riesgo de exclusión un ocio saludable, la oportunidad de entablar nuevas relaciones, además de adquirir conocimientos útiles para el buen funcionamiento del día a día.

Estas actividades consistían en clases, excursiones diarias y talleres: de alimentación (todos los miércoles se impartía un “máster chef” de comida saludable), enseñanzas sobre historia local con visitas al museo arqueológico, jornadas de ecología en la finca Can Pep Xico junto a charlas con profesionales sobre concienciación medioambiental o encuentros en el museo de arte contemporaneo. También se les enseñaba el uso del transporte público y gratuito, gestión de la frustración, adquisición de responsabilidad, capacidad de organización, puntualidad, deportes, playa… Me parecía que la idea era buena en su totalidad, que aportaba beneficios a corto, medio y largo plazo. Y no solo a los menores —lo que ya de por sí bastaría—, sino a toda la sociedad: contribuir a convertir a estos chicos y chicas en adultos integrados, pacíficos, educados, solidarios, en ciudadanos responsables, en futuros contribuyentes, en lugar de dejarlos a su suerte, convertidos con muchas probabilidades en delincuentes, drogadictos, personas problemáticas, insolidarias, inadaptadas, que acaben generando incomodidad y gastos para su comunidad.

¡Cuánto dinero se ahorraría la sanidad pública si la sociedad aprendiera a comer y beber saludablemente, a integrar el ejercicio físico en nuestras vidas! Serían millones en medicinas —incluidos antidepresivos y ansiolíticos—, costosos tratamientos y operaciones quirúrgicas. Además de la importancia económica, se evitaría mucho dolor, sería como invertir en alegría, en felicidad.

No quiero con este apunte desmerecer los esfuerzos que, desde el Gobierno, me consta que se realizan o se planea realizar en comedores escolares y residencias de ancianos. Pero queda mucho bueno por hacer y mucho malo por deshacer.

Toda esta labor de prevención y educación se realizaba desde Betania durante los meses de verano. Estas semillas se sembraban y abonaban, día a día, en las mentes y en los corazones de estos chicos, que obtenían así esperanza, ilusión de vivir y de progresar. Esas jornadas representaban una radiante luz al final del túnel que había sido hasta entonces su vida.

Pues bien, me dicen que Betania no puede continuar, que este verano no abrirá, que las instalaciones se encuentran en un estado que no permite su uso. Me entero de que el presidente de Cáritas —un voluntario más de esta organización, un hombre que dedica su tiempo y sus desvelos sin obtener ninguna remuneración a cambio— ha tocado a la puerta de organismos públicos como el Ayuntamiento, y no ha encontrado la comprensión necesaria.

Estando, como estamos, en plena campaña de recaudación del impuesto sobre la renta y del patrimonio, y cerca también del desembolso de los impuestos municipales, me gustaría afrontarlo con la alegría de saber que ese dinero que voy a entregar a mi país, a mi comunidad —la prueba del algodón más efectiva para calibrar el patriotismo de un ciudadano—, se va a destinar a fines como los que realiza Betania. Y no quedarme con esa zozobra, con esa decepción —no siempre, pero sí tantas veces justificada— de verlo malgastado o mal gestionado.

No creo que yo fuera la única que se alegrara. España puede estar orgullosa de ser uno de los países más solidarios del mundo.

Mi deseo sería que no decaiga esta tendencia.