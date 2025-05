Elige tu contradicción

Uno de los eslóganes publicitarios más geniales que se han creado nunca, al menos a mi modesto entender, lo lanzó una marca de tabaco: Disfruta de tus contradicciones. La frase iba acompañada con varios ejemplos. Estar serio me hace reír. Cuanto más duermo más sueño tengo. Cuando dejo de buscar encuentro. Por supuesto, se cuidaban mucho de mencionar el argumento que latía de fondo en todas esas visiones más o menos poéticas de la realidad: me pongo morado a pitis aunque sé perfectamente que me están destrozando por dentro.

Somos amasijos de contradicciones con patas. Y ay del que lo niegue, ese está condenado a una vida de hipocresía, salvo que sea uno de esos fanáticos religiosos que llevan a rajatabla su visión maniquea del mundo. Y tampoco es eso, ¿no? Una de las incoherencias que siempre me ha llamado mucho la atención la veía a menudo cuando vivía en Madrid. Cerca de mi casa, una boca de metro daba a un gimnasio, así que todos los días veía a personas que salían del subsuelo directos a sudar un rato. No fallaba. Todos cogían las escaleras mecánicas para ir a desgastarse sobre una cinta de correr o una máquina elíptica. A ninguno se le ocurría subir las escaleras de toda la vida. No hacer ejercicio para ir a hacer ejercicio. ¿No es muy contradictorio?

En Ibiza, la Policía Local dice que se ha puesto las pilas con los patinetes y que les hace controles de velocidad para comprobar que no superan el límite reglamentario de 25 km/h. Correr con un cacharro que se inventó para moverse despacio. Otra contradicción. Pero la mayor de todas es ver a esa marabunta de adolescentes que se mueven por la ciudad subidos a sus patinetes, a menudo de dos en dos, surcando las aceras cual estrellas fugaces. Por clima y distancias, están en un lugar perfecto para usar las piernas. Con lo sano que es caminar. A veces lo más inteligente es hacerse el tonto, rezaba otro de aquellos eslóganes tabaqueros. Pero solo a veces.