A ‘La destrucció del paradís? Eivissa, Walter Benjamin i el primer desenvolupament turístic’ (Papers amb Accent, 2024), Lluís Costa i Bruno Ferrer ens fan reflexionar sobre l’impacte del turisme i els processos de museïtzació i folklorització que pot provocar, entre altres derivades. Segurament els eivissencs —i més ara en què el debat sobre el model turístic ocupa una part tan central de la conversa pública— viatjam ja d’una altra forma. Sent conscients, almanco, de les externalitats negatives del turisme de masses, i intentant ser els millors turistes possible, si és que això significa alguna cosa. Turistes ho som tots, en un grau o un altre, almanco en aquesta part del món. La turistificació existeix a Eivissa, sí, però a on no existeix realment? A Instagram, mentre faig scroll, veig com molta gent del meu entorn, o simples coneguts d’un dia, s’escapen de seguida que poden a l’altra banda del món. Tant ells com jo (que no pretenc anar per la vida de turista alternatiu) passam la major part del temps rodejats d’altres guiris quan viatjam. No cal ser un activista ecologista per veure que tot aquest fenomen deixa una empremta destacada a molts llocs del món. A Europa, sense anar més lluny, tothom sap que el centre de moltes ciutats no és un lloc gaire apte per viure-hi. Passejar-s’hi, molt bé, però a veure quin indígena paga el lloguer allà. I la naturalitat es perd i es propaguen les franquícies. Estam disposats a posar fi a tot això, tenint en compte que tots som una mica indígenes i turistes alhora? Seria democràtic restringir el turisme a una minoria privilegiada acabant amb els viatges clasemedieros que tant ens agraden? Tenim dret a viatjar a qualsevol lloc del món? No és legítima la democratització del luxe (de viatjar)? Qui sóc jo per criticar el model d’oci d’una gran part de la població que, després d’un any més de vida proletària, vol sentir-se lliure per un moment? I si ens hem de replantejar la nostra manera de divertir-nos? Faig preguntes, no tenc respostes.