Habemus dos medias

La media del 25 ya es historia. Formentera vivió como siempre el acontecimiento este fin de semana. Llenamos viviendas turísticas y restaurantes (alguien me ha chivado que no fue para tanto), pero sí que es un alivio para el PIB en el entreacto entre semana santa y el comienzo vacacional de junio (yo siempre lo leo a partir de San Juan o el adiós al cole). Vamos, un ‘llenar’ entre la Feria y el Rocío. Dados los números, de eso Juanma Costa tiene más información, el Consell de Óscar Portas y la empresa coordinadora del evento (esta vez con agua para todos incluida) decidieron doblar la apuesta para próximos años. O lo que es lo mismo dos 1/2, que en ningún caso son una entera. Rápidamente han aparecido en redes sociales los disconformes, los agoreros (no son los mismos), los argumentarios con la pregunta de rigor ¿este es el turismo que queremos? Leo en este medio el testimonio de una pasajera (residente) que regresaba de Londres en un avión cargado de borrachos (en sentido bíblico de la palabra). No especificó la nacionalidad, pero sí su condición de turistas. Pues qué quieren que les diga, prefiero la gente del mundo de los maratones, que incluye a mi amigo Elías y familia, que a los bárbaros de alcohol con algo más, que aterrorizan a la tripulación y pasajeros de un avión (tampoco entiendo que no aterrizara de emergencia en Burdeos, por ejemplo). Supongo que el anuncio de esa prolongación atlética a dos fines de semana para satisfacer la demanda de inscripción a las dos pruebas (eso argumentan los organizadores) hará felices a los hosteleros de la isla (habría que ver las cuentas de resultados del weekend). Son muchos los años de escuchar el vacío que existe en el mes de mayo, a pesar de que la temporada está ya lanzada en todos los ámbitos. Incluidos los locales de arena en los pies (muy reclamados por exclusivistas del «yo estuve allí y no veas»). Frente a críticos, el argumento de la ocupación, la utilización al ciento por ciento de la plantilla de trabajadores y otros flecos desde la óptica del empresario, han sido suficientes para que el Consell de Portas lo vea claro y apruebe este suma y sigue que hará felices a los que se han quedado fuera, en ese apartado suelo incluir a los amiguetes que aprovechan la ocasión para acompañar al o la atleta de turno y pasar unos días en Formentera para contarlo en los desayunos laborales. Bienvenidas las dos medias. ¡Con perdón!