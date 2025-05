No mires a otro lado

Multazo aquí, multazo allá. Y los que vendrán. En los últimos días se han dado a conocer varias sanciones cuantiosas al alquiler turístico ilegal y yo, de verdad, me alegro.

He denunciado varias veces a través de la Línea Verde, confieso que sin ninguna esperanza. Pero, visto lo visto, espero que algún día le toque el turno de visita a los pisitos de la Marina. Es de agradecer que se nos facilite a los ciudadanos la posibilidad de actuar de alguna manera cuando vemos injusticias tan claras: vecinos que convierten cualquier espacio con un techo en hoteles improvisados y se lucran sin control ni conciencia.

Pero no puedo evitar preguntarme: ¿servirán estas multas de cientos de miles de euros para algo? En esta isla hay mucho pirata y con muchos recursos. Habrá quien pueda pagar eso y más y continuar a lo suyo.

Porque aquí hace ya años que muchos listillos viven de rentas. Que cierran sus pisos durante el invierno a los residentes para abrirlos de par en par a los turistas a precios desorbitados y que, además, no tienen solo una casita, sino varias. Vaya, que el dinero no les falta ni para pagar multas. Aunque en algún momento les dolerá el bolsillo.

Lo que está claro es que no se puede vivir solo de rentas de turistas. Ibiza necesita recuperar el equilibrio, volver a ser una isla habitable para la gente que vive aquí, no un parque temático para visitantes con dinero. Si conseguimos cortarles esta vía fácil a los especuladores, quizá se planteen alquilar sus viviendas a largo plazo, a precios razonables y a personas trabajadoras que solo queremos poder vivir dignamente.

Animo a todos los que estéis leyendo esto a que denunciéis. Si sabes que tu vecino está alquilando a turistas, no mires hacia otro lado. No es cuestión de fastidiar a nadie, es una cuestión de justicia social y de futuro para la isla. Cuantas más denuncias haya, más presión se ejercerá para que esto cambie de verdad. Ibiza no puede seguir siendo rehén del turismo ilegal.