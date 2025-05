Venir a morir a Ibiza

Imagino con cuánta ilusión preparó el viaje el turista alicantino de 62 años arrollado ayer en una acera de Cala de Bou. Las dudas sobre qué meto en la maleta, los nervios y comprobaciones de última hora, ese cosquilleo interior que dan los pequeños paraísos que son las escapadas de la rutina. La expectativa de disfrutar de Ibiza en primavera, todavía lejos de las aglomeraciones que la hacen irrespirable, la felicidad. Despertador temprano para celebrar el nuevo día en la isla... y un conductor que ya estaba ebrio a las siete de la mañana, como si los vehículos no fueran también armas, lo mató. Dicen que el autor del atropello lloró después, pero las que importan no son sus lágrimas, sino las de la familia de la víctima. La muerte es un dolor que no se cura.

No es el único turista que ha perdido la vida en Ibiza en estos inicios de temporada, ha habido ya algún caso de ‘balconing’, una cría de 19 años, apenas empezando a vivir, y habrá otros. Y, en cuanto al tráfico, muchos nos preguntamos cómo no hay todavía más accidentes. Nos lo preguntamos como peatones, cuando nos pasa rozando la oreja un patinete a toda velocidad por la acera, nos lo preguntamos cuando nos esquivan motos en un paso de cebra que tenemos en verde, cuando un coche se mete encima de la acera para aparcar mientras andamos por ella. Nos lo preguntamos, en las saturadas carreteras, cuando el todoterreno a mil por hora nos obliga a dar volantazo para que no nos lleve por delante, cuando se nos atraviesa uno por el ceda al paso sin mirar, cuando vemos cómo drogados y borrachos recién salidos de la disco coinciden a primera hora con familias que llevan a los niños al colegio, nos lo preguntamos con los que adelantan en continuo, con los que van haciendo eses, con los que se meten por dirección prohibida o dan la vuelta en los lugares más inverosímiles para ganar unos segundos...

Vemos cada día todo tipo de barrabasadas y cada día nos preguntamos también dónde están policías y guardias civiles. Pero sin cargar las tintas, porque tal vez anden buscando una vivienda que puedan pagar o pidiendo el traslado. Bien sabemos que Ibiza es un destino castigo y que ellos, como los demás, trabajan bajo mínimos.

Todas mis condolencias a la familia del turista alicantino y espero que reciban justicia. Al volante, con alcohol (como en este caso), drogas o exceso de velocidad no hay excusas. Solo muertes evitables.