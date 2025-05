Los gañanes de la piedra

Imagino que habrán visto ese lamentable vídeo de unos turistas enajenados que empujan una roca de grandes dimensiones por los acantilados de Cap Martinet hasta conseguir hacerla rodar hasta el mar, provocando un gran estruendo y un géiser instantáneo. Tras el incidente, los siete u ocho implicados, más el obtuso que se ocupó de grabar las imágenes, se dedican a reír, gruñir y hacer aspavientos cual orangutanes.

La escena tuvo lugar hace pocos días y se hicieron eco de ella numerosos medios de comunicación, lo que a nivel local provocó un aluvión de críticas e insultos por parte de residentes. Somos muchos los hastiados de la chusma turística que nos frecuenta, que considera que basta con poner un pie en la isla para disponer automáticamente de un cheque en blanco con el que hacer lo que a uno se le antoje, dado que aquí no imperan ni el orden ni la ley. Y lo peor es que la turba tiene parte de razón.

Conviene subrayar, en todo caso, que el hatajo de mastuerzos que tuvo la ocurrencia se terminó salvando de una buena. En primer lugar, porque ninguno de los siete u ocho que empujaban la piedra cual trogloditas salió rodando tras ella por el precipicio, algo que, a la vista de las imágenes, era altamente probable. Máxime atendiendo a la cogorza que se requiere para cometer semejante estupidez colectiva o, en su defecto, el nivel de imbecilidad permanente que tendrían que padecer sus perpetradores. Y, en segundo término, porque quiso la suerte que por allí no pasara repentinamente un pescador, unos nadadores o cualquier otro individuo de entre los miles que durante la temporada turística se mueven por la costa pitiusa.

Poco después del incidente, y en respuesta al incivismo demostrado por esta sarta de vándalos, la Guardia Civil publicó en las redes sociales un vídeo de otro energúmeno lanzando una gran roca, esta vez en los Picos de Europa, advirtiendo de que dicha acción constituye una infracción sancionable con entre 5.001 y 200.000 euros, tal y como informaba Diario de Ibiza el pasado viernes.

Está muy bien que la Benemérita nos recuerde a los ciudadanos nuestros deberes y obligaciones. Sin embargo, aún estaría mejor que se dedicara a identificar a este grupo de turistas, cuya hazaña se publicó en un perfil alemán, para localizarles en su hotel, conducirlos directamente al cuartelillo para tomarles declaración y aplicarles la multa correspondiente, tanto por alterar un espacio natural como por el peligro generado.

Además, una residente en la isla, que el sábado regresaba de Londres en un vuelo de la Compañía Easy Jet, manifestó haber sentido miedo durante el trayecto, por la cogorza que afectaba a una parte sustancial del pasaje y su manera errática y violenta de actuar, sin que el personal de la compañía se atreviera a poner calma, probablemente por el riesgo de provocar un tumulto peligroso en mitad de un viaje de dos horas y media. Según la testigo, como también demuestra el vídeo aportado por ella, los pasajeros se ponían en pie, chillaban y a veces incluso se pegaban. Todo ello sin dejar de ingerir alcohol y drogas. La mujer, además, apostilla que los británicos que armaban follón ya se encontraban visiblemente ebrios antes de subir al avión.

Igual que en los partidos futbolísticos de alto riesgo los hooligans son sometidos a un marcaje riguroso por parte de las fuerzas del orden, en los vuelos internacionales con destino a Ibiza tradicionalmente problemáticos se debería de impedir el acceso de borrachos y drogados, prohibir la entrada y venta en cabina de bebidas alcohólicas y que personal de seguridad bien equipado acompañe a la horda de salvajes para obligarles a comportarse, aunque sea por la fuerza.

En la isla encontramos ejemplos de gamberrismo turístico a porrillo. Gente que se orina en cualquier lado, que canta y grita a horas intempestivas molestando a los vecinos, que rompe botellas, que se pelea provocando que sillas y mesas de terrazas salgan volando, que conduce por la isla como si participara en un rally, etcétera.

Nunca, que yo recuerde, leemos en los comunicados de las fuerzas del orden que se haya detenido a nadie por tal cosa, cuando se debería actuar de una forma mucho más expeditiva para evitar esta clase de conductas y que se corra la voz de que en Ibiza no todo sale gratis. Mientras eso no ocurra, los turistas seguirán arrojando rocas por los acantilados y montando cirios en los aviones, avergonzando y atemorizando a la gente normal, que es a la que se debería incentivar para que Ibiza no siga siendo un destino de desalmados. Sin embargo, la dramática realidad es que no hay turista más rentable que el desalmado, que se bebe todo el dinero que lleva. Así que ya sabemos lo que nos toca.