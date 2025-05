Críticos con todo menos con ellos

Es bueno ser crítico. De hecho se debe potenciar ese espíritu, pero hay personas que lo practican como forma de vida, que lo analizan todo, que son capaces de dar la vuelta a la realidad a su antojo, que tienen argumentos que parecen convencer. Estos son los que menos se aplican el cuento, es decir no conocen la autocrítica, no vaya a ser que esto afecte a la imagen que tienen de ellos mismos. Generalmente estas personas parecen infalibles, lo saben todo y siempre tienen argumentos, incluso se atreven a mofarse de opiniones que no corresponden a su agudo criterio que, claro, está por encima del resto, siendo condescendientes con los que ‘no saben tanto’ como ellos. Seguro que todos conocemos a uno de estos personajes, y de cerca, porque conviven con nosotros, escriben en las redes y en algunos medios y necesitan constantemente ser reconocidos. Se hacen pasar por simpáticos inteligentes que lo cuestionan todo menos a su propia persona, mientras en sus adentros se están riendo de todos tus muertos. Su ego está a la altura. Se sienten coherentes con sus ideas, incluso alardean de vivir como piensan y la palabra humildad no forma parte de su vocabulario. Este espécimen suele vivir en las redes sociales, allí está en su salsa, es su caldo de cultivo. Desde allí juzgan a los demás sin ningún pudor y sientan cátedra con sus falsas y poco documentadas opiniones, de esa forma superan su frustración de no ser oídos por nadie. Se sienten fuertes al alimentarse de ‘likes’ para valorar su poder y engordar de contenidos superficiales. Sin el reconocimiento constante no saben vivir, de la misma forma que hay gente a la que le gusta que le soben el lomo, que le hagan la pelota, que le alaben de forma superflua por aduladores de conveniencia que utilizan diminutivos, para dar sensación de proximidad y compadreo. Son los falsos profetas del presente y sin futuro: “Eso ya lo había dicho yo”, suele ser la expresión con la que se adelantan siempre a cualquier comentario. Lo dicho, puro afán de reconocimiento. La charla en el descansillo de la escalera tiene más enjundia que sus comentarios vacuos. ¡Viva la libertad de expresión! Con este argumento las redes se están llenando de contenidos basura, sin interés y que proclaman un derecho que utilizan para menoscabar el principio básico de la democracia y lanzan falsedades que se dan por buenas entre los sufridos consumidores de contenidos fáciles y poco profundos, de usar y tirar, que últimamente son utilizados por los seudocreadores para hacerse un hueco de cuñadísimos en su triste vida.