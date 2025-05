Alerta amb l’assetjament escolar

Supòs que la notícia no haurà passat del tot desapercebuda. Una mare ha aconseguit reobrir el cas d’un fill seu, mort fa prop de deu anys (o potser ja els fa), segons la seua hipòtesi, a causa de l’assetjament escolar. Si la cosa va ser així, un infant d’onze anys es va treure la vida perquè aquesta se li feia insuportable, en un entorn d’assetjament, al qual sembla que l’entorn educatiu no donava el crèdit pertinent.

Sigui quin sigui el desenllaç d’aquesta investigació reoberta, resulta més que evident que els casos d’assetjament escolar van augmentant. Com també els casos d’assetjament entre adults (normalment entre hòmens dominants i dones que estan sota la seua sabata), però aquesta ja és una altra història. Cada vegada més, segons sembla, als centres escolars es va prenent consciència de la situació, i es proposen estratègies i mesures diverses per mirar de reduir aquesta xacra que va creixent.

Des del meu punt de vista, l’assetjament guarda relació amb un parell d’elements fonamentals en la formació dels jóvens i dels adolescents. D’una banda, en aquesta etapa de la vida la persona necessita reconeixement i valoració, sobretot, per part dels companys. Els pares han deixat de ser omnipotents, gairebé divins, i hom busca recer en un altre context. I aquest solen ser les colles d’amics. Per tant, resulta del tot difícil que un adolescent faci res en contra (o contradirecció) d’allò que disposen els seus col·legues del grup, de la colla. En aquest sentit, és del tot imprescindible educar els infants en el criteri propi, en la capacitat d’articular la seua pròpia visió del món, les seues idees pròpies, la seua manera d’entendre les coses. I, sobretot, que siguin capaços de fer-ho a través d’una cosmogonia mínimament moral, a través d’uns principis ètics que guiïn les seues actuacions.

D’altra banda, al costat del reforçament de la personalitat pròpia (en aquest sentit, per tant, del perfil individual), també s’ha de reforçar el sentit de cooperació positiva amb els altres, de treball en equip i de fer coses fora del benefici estrictament individual. Si no es combinen ambdós aspectes, la formació, com a persona, queda esbiaixada. I pot donar lloc a tota una sèrie de perills, sobre els quals, precisament, estam discorrent.

Una (mala) educació d’infants excessivament consentits, no habituats a discórrer sobre l’adequació o no de les pròpies actuacions, avesats a considerar-se el centre del món i no tenir cap tipus d’interès per tot la resta, obnubilats per les pantalles -convé no deixar de banda elements col·laterals com aquest-, i un llarg etcètera que s’hi podria afegir porta a situacions greus, i, en ocasions, extremes. Lamentablement.

També hi contribueix el desnortament generalitzat que observam a la nostra societat. El bullying en l’àmbit escolar constitueix, bàsicament, un símptoma de moltes mancances que pateix la nostra societat (i les societats del món occidental en general). La liquidació dels ideals que empenyien a treballar per construir una societat millor, la denostació fins a límits esfereïdors de qualsevol idea igualitària (o fins i tot democràtica), la glorificació de la força i de l’èxit com a elements que dignifiquen, suposadament, la persona, i d’altres xacres que operen en la mateixa direcció fan molt difícil que els jóvens se sentin identificats amb res que no pugui ser perillós, o directament perniciós, en les seues actuacions. Veig molt difícil reduir l’assetjament si no hi torna a haver algun tipus de mobilització col·lectiva en favor de coses que, amb un cert consens, hom consideri com a millores socials. L’individualisme radical porta al campi qui pugui. El consumisme porta a una escala de valors absolutament lamentable. I el divertim-nos fins a morir ens redueix a simples titelles en mans de grans corporacions que es fan cada vegada més grans a costa de cadascun de nosaltres.

Hem d’anar alerta amb l’assetjament escolar, certament, i hem de tenir en compte que no l’arreglarem només a partir d’iniciatives que tenguin a veure amb l’escola. L’escola hi pot fer, perquè és el marc on sol discórrer, però no pot arreglar del tot el problema perquè educat (o mal educat) s’hi ve de casa. Perquè aprendre a dir “bon dia”, a demanar permís per entrar a classe si la porta està tancada o a respondre com i quan pertoca no es fa a l’escola. Sinó a casa.