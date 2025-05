La posidonia no debe retirarse de las playas

El cambio climático es una realidad que debe condicionar la estrategia y planificación de las instituciones a corto, medio y largo plazo. Sus efectos determinan ya nuestro día a día, por lo que es preciso tener en cuenta estas circunstancias, de forma transversal, a la hora de diseñar políticas de actuación y proyectos de muy diversa índole, desde la construcción de paseos marítimos, urbanizaciones costeras o viales hasta la gestión de las playas, por poner varios ejemplos. En islas pequeñas, como Ibiza, y aún más Formentera, es especialmente urgente analizar cómo se está gestionando la costa e impulsar las modificaciones necesarias para adaptar la estrategia a un contexto de cambio climático que provoca fenómenos meteorológicos extremos y un aumento del nivel del mar que tienen un impacto directo y ya evidente sobre el litoral y, sobre todo, las playas, en preocupante regresión.

Un nutrido grupo de asociaciones conservacionistas, científicos y expertos en medio ambiente han solicitado esta semana a las instituciones de las islas que no se retiren los restos de posidonia de las playas, puesto que impiden la erosión, aportan arena y alojan una importante biodiversidad. Los ayuntamientos deberían atender esta reclamación cuanto antes y cambiar sus protocolos en relación al mantenimiento de las playas. Ha costado mucho (décadas) concienciar a los políticos y a la propia ciudadanía sobre el papel crucial de la Posidonia oceanica (una planta marina endémica del Mediterráneo, mal llamada ‘algas’) para los arenales. Tras una larga lucha por parte de los ecologistas -que se veía como una amenaza para los intereses del sector turístico-, los ayuntamientos pitiusos implantaron hace unos años un protocolo de gestión de las playas que consiste en llevarse la posidonia al principio de temporada con máquinas excavadoras, almacenarla y devolverla al mar al final del verano, para que proteja la arena de los temporales. Se trata de una práctica que hasta entonces no se producía, sin que ello hubiera tenido nunca la menor repercusión en el gancho turístico de las Pitiusas. Pues bien, hoy en día es preciso dar un paso más y, tal y como reclaman asociaciones y expertos, dejar de intervenir en la dinámica natural del litoral, en la que el ciclo de la posidonia es fundamental. Tal y como se hizo hace años, cuando fue necesaria una labor de información y sensibilización en todos los sectores, desde el turístico hasta el educativo y empresarial, ahora se impone explicar por qué no debemos seguir retirando la posidonia de las playas, pues es la única forma de garantizar el mantenimiento de los arenales. Hay que cambiar la mentalidad: una playa cubierta de posidonia no es una playa «sucia», sino natural. Una excavadora se lleva la posidonia y también la arena, alterando así el ciclo natural de los ecosistemas que han generado nuestras privilegiadas playas y sus arenales.

El sector turístico debería ser el primer interesado en aplicar políticas de preservación medioambiental, pues de lo contrario, estamos acabando con uno de los principales valores que atraen a visitantes procedentes de todo el mundo, las playas.

Dejar la posidonia es una medida de responsabilidad política que debe tomarse cuanto antes y de forma global en las Pitiusas, no en una zona sí y en otra no. La divulgación pedagógica será imprescindible para que los turistas y ciudadanos entiendan que se trata de un proceso natural beneficioso para el medio ambiente, en el que es un grave error intervenir porque acelera la degradación de la playa y la deja sin protección frente a los temporales, que ya no se limitan a la temporada de invierno precisamente por la inestabilidad meteorológica derivada del cambio climático. Si queremos conservar nuestras playas, no hay otra opción que escuchar a los expertos y tener en cuenta sus indicaciones.