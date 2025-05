...I el proper dilluns Parcerisas

(A Joan Botja, fidelíssim lector d’aquestes magranes)

És inevitable i no ho plany mica, el meu primer record de l’amic Francesc Parcerisas em transporta als dies aquells del Puig Pere Toni, una casa, un lloc i també un paisatge físic increïble, geografia de sensualitat plena tot just a tocar el cel que sempre era blau increïble, de persones que com una mena d’excursió lenta, difícil pujàvem amb lentitud persuasiva. El premi quasi d’èxtasi i glòria, ‘el nido de las águilas’ en l’evocació del film protagonitzat per Richard Burton i Clint Eastwood. Altres temps i altres passions, altres ombres i figures destil·lades a través del cristall que són en definitiva la matèria que formant els records, la memòria, qui sap, qui sap... Ibiza a principis del setanta. Temps era temps, altres figures i contrades. Ombres i rostres, contrallums, percepcions. Sí, han passat els anys, han passat coses, ha mort gent. Per exemple Jean Serra, un dels habituals a les convocatòries al Puig Pere Toni. Avui, el proper dilluns de la mà de Neus Riera -la dona que a l’estiu millor vesteix a Ibiza i Formentera- l’espectacle cultural és de rellevància notable, a Sa Nostra Sala presentació del llibre ‘Triomf del present’, autor Francesc Parcerisas, llibre que recull al llarg de quasi 500 pàgines l’obra poètica de l’autor de ‘Discurs sobre les matèries terrestres’ entre 1965 i l’inici del segle XX.. Tota una trajectòria, fins i tot podria escriure tota una odissea que d’això es tracta, crec, el fet d’escriure, de fer poesia com un treball quotidià de sentiment i de reflexió. Resta encara una sèrie de llibres com per una mena de segona part del llibre que ja pot amic lector tenir entre les mans. Així ara, en un sol volum podem viatjar des de ‘Vint poemes civils’ a ‘L’edat d’or’ passant per ‘Ombra encesa’ o ‘Boca de plor’. La poesia de Parcerisas avui per avui és una de les veus més sòlides -sòlides i gratificadores- de l’actualitat poètica. Benvingut altra volta a casa nostra, a casa teva, al Puig Pere Toni.