Ni mileuros

Según una encuesta realizada este mismo invierno, el sesenta por ciento de la población española no está en disposición de hacer frente a un gasto extra o improvisado de mil euros. Dicho de otra manera: seis de cada diez personas no tienen ni mil euros ahorrados. Si se me rompe la lavadora o el frigorífico, si se me estropea la televisión o el coche, si necesito un tratamiento bucal, etc., no podré comprar uno nuevo, repararlo, llevarlo al taller o cambiarme una pieza dental. Tocará esperar, pedir un crédito o financiar.

Esto no debe extrañarnos, pues hemos vivido situaciones recientes donde ha aflorado esta realidad. Hace cinco años, un fatídico mes de marzo nos encerraron y España se paralizó, provocando que muchas personas no cobraran su nómina íntegra o no empezaran a trabajar porque la temporada turística no arrancó. Bien, ese mes de abril, muchos ya no pudieron realizar la compra semanal o hacer frente a los gastos comunes. Traduciendo: se vive al día. ¿Y por qué? Por dos razones básicas amparadas ambas en la máxima de disfrutar la vida que son dos días. La primera es que se gana poco; la segunda, se gasta mucho. Estos son dos caminos antagónicos que nos llevan al mismo sitio. Con sueldos bajos es muy difícil ahorrar, y con sueldos dignos rodeados de caprichos y lujos, tampoco. Restaurantes llenos, aviones repletos, clínicas de cirugía con listas de espera, gimnasios abarrotados… Cochazos, móviles de última generación, televisión de pago, peluquería, tatuajes, comida a domicilio, joyas, mascotas… Si no hay dinero para una comunión, se pide; si no hay dinero para ir de vacaciones, se pide. Y así proliferaron las empresas que se dedican al préstamo con intereses abusivos, casi de usura, que se anuncian por doquier y a las que no les faltan los clientes.

A todo esto hay que añadir una triste y dura realidad: el precio de la vivienda, comprada o alquilada. Con un desequilibrio poblacional que atormenta este país nuestro, muchas ciudades e islas enteras están congestionadas y abarrotadas, provocando lo que ahora llaman de forma eufemística zonas tensionadas, donde ni poniendo el salario íntegro eres capaz de pagar un alquiler o hacer frente a una cuota de hipoteca. Cruda realidad cuando no debemos olvidar que la viabilidad de una economía familiar es gastar en la necesidad habitacional como mucho el cuarenta por ciento del sueldo. Superar esta cifra te aboca a la estrechez y la penuria.

Y otro dato muy significativo del que nadie habla: hay muchos hogares con una persona sola que debe hacer frente a los gastos de una casa, y que casi son los mismos que cuando hay más convivientes. En estos casos dos sueldos son más del doble que uno, si no aplicamos la aritmética. Siempre debemos tener en cuenta que la economía doméstica es mucho más sencilla que la macroeconomía o economía con mayúsculas que nadie entiende: si ganas cinco, ahorra por lo menos uno. Porque a ti no te van a conceder la posibilidad de financiarte o endeudarte como a una empresa, y ni mucho menos como a un estado o a una autonomía. Por lo tanto, procura que tu cabeza repose sobre una almohada rellena con unos cuantos ahorros y de pocas deudas para poder dormir tranquilo. Esto puede que consiga que no visites tanto a tu psicólogo ni a la farmacia.

Así pues, intentemos no vivir por encima de nuestras posibilidades ni crearnos necesidades superfluas que nos esclavicen. Más ser por dentro y menos tener por fuera. Ya lo apuntó hace tiempo Ernesto Sábato: «Estamos tan desorientados que creemos que gozar es ir de compras».