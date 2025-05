Tirar la toalla es dimitir

Cuando el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, admite públicamente que no hay soluciones para el chabolismo mete la pata hasta la corva. Porque una cosa es que él no tenga soluciones y otra, muy distinta, que no las haya. Y no cabe el pretexto de que no tiene varita mágica, que no quiere engañar a nadie ni crear falsas expectativas, porque frente a un problema grave y que se agrava tirar la toalla significa dejación de funciones, significa que el cargo le viene grande y que la situación le supera. Un mandatario tiene que pensar lo que dice. Porque decir lo que piensa y no debe pensar –porque su responsabilidad es la que es- resulta alarmante, crea desconfianza y, reconocer que no se puede hacer nada es dejar que el problema se enquiste y crezca. Es cierto que la situación que crea el chabolismo es compleja, porque no es lo mismo el caso del indigente y del que tiene trabajo pero no techo, que el de quienes –como el caso de las caravanas fuera de los campings autorizados- se aprovechan del desmadre. Y también es cierto que el chabolismo no tiene fácil solución, pero no puede decirse, porque sería caer en el desgobierno, que no la tiene.

Si no queremos que la isla se convierta en un campi qui pugui, -cosa que ya está sucediendo-, nuestros mandatarios tienen la obligación de estrujarse las meninges y buscar soluciones. Y no se trata sólo de buscar más suelo para vivienda si la que se construye es luego prohibitiva. El constructor no hará vivienda social sin incentivos públicos que le aseguren rentabilidad. Y en todo caso, en tanto no se construya vivienda pública accesible, lo prioritario sólo puede ser buscar alternativas viables, aunque sólo sean paliativas y temporales. Me pregunto por segunda vez en estos papeles cuántas viviendas están vacías o se dedican al alquiler turístico ilegal en la Marina y Dalt Vila. Me pregunto si en vez del creciente chabolismo que tenemos, no sería preferible crear, en sa Coma o donde sea posible, los pabellones provisionales con elementos prefabricados que utilizan los militares o las escuelas, apartamentos de 40 o 50 m2, dotados de servicios básicos y con un alquiler mínimo que permita salvar el impasse que tenemos. Necesitamos inventar lo que haga falta antes que dejar al albur, a la buena de Dios, que se sigan multiplicando las chabolas aquí y allá. Y repito, tirar la toalla es dimitir.