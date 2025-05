Hace poco, a una buena amiga de Santa Eulària le comenté los reparos morales que me suscita comer pulpo, habida cuenta de la gran inteligencia de este animal. Su respuesta me resultó divertida y reflexiva a la vez: «Yo todavía no he conseguido renunciar al pulpo a la gallega. Lo que sí espero es no encontrarme nunca cara a cara con uno de esos pulpos intelectuales que te miran como diciendo: ‘¿En serio me vas a cocer?’ Ahí, quizá, me vería obligada a cuestionarme todo».

Sin saberlo, mi amiga había dado en el clavo, pues a mí sí que se me han presentado ya −y siempre en soledad, bañándome al atardecer en apartados acantilados ibicencos− no uno, sino dos de ‘esos pulpos intelectuales’ que, de tú a tú también, han hecho replantearme mi relación con esta especie. Uno de ellos, explorándome con sus tentáculos, a cuál más sagaz, al tiempo que me sondeaba la mente con su penetrante mirada de ‘psicólogo marino’; el otro, más lúdico, jugando a quitarme las cangrejeras de los pies.

Me parecieron momentos mágicos, únicos, en los que las aguas mecían mis ‘empulpados’ pensamientos a modo de mareas. Tratándose este cefalópodo de una criatura tan enigmática y fantasiosamente ‘extraterrestre’ en su anatomía y su cambiante aspecto, fue algo así como haber mantenido unos ‘encuentros en la Tercera Fase’. Y sin necesidad de irse al desierto de Nevada. Aquí al costat, a Pou des Lleó.

Pocas veces me ha embargado mayor torrente de emociones, justo el que sientes al interactuar con una especie animal con la que nunca antes habías cruzado una sola ‘palabra’. Y eso que hay mucho que decirse cuando tanto ella como tú compartís andén de origen y de destino −la nada−, tenéis en común la experiencia irrepetible de estar vivos y os proporciona cobijo el mismo hogar: la Tierra.

Pero, antes de que el encuentro con dichos moluscos finalizara, la misma pregunta retórica planteada por mi amiga flotaba ya en la atmósfera que envolvía a cada uno de ellos: «¿En serio me vas a cocer?». ¡Cómo me escoció en la conciencia semejante cuestión! Una conciencia en carne viva −la de una almeja sin su concha− tras sentir tanta empatía por tales criaturas.

La pregunta me escoció no menos que la que, en términos similares, me han ido formulando otros animales a lo largo de mi vida, lanzadas a modo de certero dardo: «¿En serio me comerás también algún día, aunque no seas tú quien empuñe el cuchillo? ¿A pesar de tu buen propósito de establecer contacto conmigo ahora, mientras me acaricias el lomo, honras mi inteligencia o alabas mi mansedumbre?». Encuentros breves, todos ellos, conmovedores por un lado, pero también de poso amargo por evidenciar mis contradicciones.

Encuentros como el de la vaca que un día, en un prado cualquiera del Camino de Santiago, posó sus pupilas en las mías al tiempo que comía hierba de mi mano. En ninguna otra mirada he visto mayor ausencia de maldad; ni una gota de sangre en sus ojos. Y, aun así, cuando le llegara la hora del matadero, me temo que también estaría yo presente en el corro de lobos que devoraría su carne, aunque me fuera servida en una aséptica bandeja del súper.

Frente al pulpo, ubicándonos de nuevo en el mar, nos hallamos ante un cefalópodo increíblemente evolucionado. Ni de lejos existe algún otro animal, entre los invertebrados, que lo iguale en inteligencia. Tanto es así que está presente en el cuadro de honor de especies de cualquier tipo que los científicos escogen como ejemplo para echar por tierra la idea de la excepcionalidad humana; es decir, que no somos el único ser del reino animal en poseer consciencia, pues muchas otras criaturas gozan también de ella, al menos hasta cierto grado −mayor o menor− en función de la complejidad de su sistema nervioso superior. Estas albergan la facultad de percibir emociones. Poseen, asimismo, memoria episódica: recuerdan sus experiencias pasadas. Son seres sintientes, ya que experimentan placer, dolor, miedo… y hasta empatía por sus congéneres, llegando incluso a manifestar señales de duelo. De excepcionalidad, pues, nada. ¿Que somos nosotros los reyes de la Creación? ¿Qué creación y qué monarquía son esas? En la naturaleza de verdad, a pie de monte o de mar, y sobre cualquier especie de las muchas que conforman la fauna, no gozamos de ninguna potestad física ni moral. Pura fábula.

Tan fascinada anda la Ciencia con los pulpos últimamente, que algunos ejemplares han sido objeto de un seguimiento exhaustivo, de tal forma que se les ha puesto nombres. Así, en 2021, un pulpo al que bautizaron como Marshmallow −¿qué había hecho el pobre para semejante estropicio onomástico?− aportó un dato sorprendente: cambiaba de color y sus músculos se tensaban mientras dormía. ¡Soñaba!

Y qué decir de nuestro Salvador −este sí que es un nombre como Dios manda−, el pulpo pitiuso que se ha hecho famoso. En este caso, no por su inteligencia, sino por su capacidad regenerativa. Un equipo de científicos españoles llevaba cinco meses haciéndole un seguimiento en aguas costeras ibicencas. Presentaba signos de haber sobrevivido a un ataque depredador tras perder varias extremidades. Una de ellas no solo se regeneró, sino que el nuevo tentáculo se bifurcó en dos, reservando cada uno para una tarea independiente: explorar o comer.

Pero una de las pruebas definitivas que demuestran la extraordinaria inteligencia del pulpo −su pasaporte de consciencia− se produjo en 2023. Un equipo internacional de científicos utilizó pequeños implantes para monitorizar la actividad eléctrica cerebral de tres ejemplares que vivían en libertad. Los patrones de las ondas cerebrales, mientras aprendían nuevas tareas, eran similares a los de los mamíferos, incluidos los seres humanos. ¿No es fascinante? ¿Acaso con el documental ‘Lo que el pulpo me enseñó’ −galardonado con el Oscar− no quedó ya claro que estamos ante un animal asombroso que, por derecho propio, merece librarse de la sartén y la cacerola?

Lo que resulta deprimente es que, a estas alturas, en casi cualquier lugar del mundo se le siga identificando siempre con comida. En Ibiza, no digamos. Aquí, es decir ‘pulpo’ e imaginarlo enseguida servido en un aclamado plato local: la frita de polp. Además, las ferias gastronómicas de pulpo en la isla van en aumento. El vocablo ‘gastronomía’ se inventó, en parte, para blanquear la sangre de los festines colectivos que exigen matanzas en masa de animales.

Aunque mi prédica sea casi inútil −soy consciente−, al menos que sirva para meditar un poco. Contemplemos al pulpo con otros ojos; que no se demore demasiado el día en que comerlo resulte tan abominable como ingerir carne de perro o de gato. Además, es tanta su pesca que ya escasea en el litoral ibicenco, a pesar de las vedas vigentes. Junto al delfín, es el único ser marino inteligente que nos resta (ya perdimos a la foca monje). Si también nos quedamos sin pulpos, habremos perdido a uno de los mejores interlocutores que el mar nos reserva para comunicarse con nosotros.

Una triste pregunta, pues, nos emplaza a reaccionar: «¿En serio me vas a cocer?».