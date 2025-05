Construir en rústico en Ibiza, un gran error

Parece que hay un consenso general en que Ibiza no puede seguir creciendo de forma indefinida. El propio Consell impulsa una limitación de entrada de vehículos en verano que es pionera en una isla de este tamaño. Sin embargo, al mismo tiempo defiende que se pueda edificar en suelo rústico vivienda para residentes que lleven en la isla un mínimo de cinco años empadronados. La propuesta está aún sin definir en sus detalles, pero en suma consiste en conseguir más suelo -en rústico- para construir viviendas. Surgen interrogantes de calado que el Consell debería aclarar. El primero es cómo se hará compatible con el techo de población que marcan los instrumentos de planeamiento urbanístico: ¿supondrá aumentar el número de residentes? Hay que recordar que la ordenación urbanística es fundamental para que los nuevos habitantes tengan los servicios necesarios, que incluyen desde aparcamientos hasta centros sanitarios y educativos, suministro de agua y electricidad, saneamiento y depuración de aguas, recogida de basuras o accesos, entre otros. Pero resulta que ahora mismo la isla no cuenta con los servicios necesarios para atender a la población actual -residente y flotante-: las desaladoras y depuradoras no dan abasto (de ahí los continuos vertidos), el vertedero está al borde de su vida útil, las carreteras están más que saturadas en verano, los centros educativos están a tope, los acuíferos esquilmados y la sequía no permite augurar una mejoría de la situación. ¿Cuánta población puede soportar la isla, hoy por hoy? Ni siquiera lo sabemos, pero se apuesta por seguir creciendo en suelo rústico. A la vez, lo que se construye es de lujo, miles de viviendas están vacías y muchas más se destinan al alquiler turístico. En Sant Josep, solamente el 57% de las viviendas se usan como residencia permanente; el resto están vacías (el 16%) o son segundas residencias (27%). Por tanto ¿de verdad que la solución a la falta de vivienda es construir más y encima en suelo rústico, por mucho que esté cerca de un núcleo urbano? Más parches sin visión global a medio y largo plazo acelerarán nuestro camino hacia el desastre medioambiental y social. Toca parar y pensar, más allá de los intereses partidistas y sectoriales.