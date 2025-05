A veces el silencio, tan escaso en nuestras vidas, se convierte en un refugio que invita a la reflexión más profunda. Otras veces, asimismo, nos permite echar la vista atrás, y ahondar en nuestros recuerdos. Es en ese preciso momento, cuando la nostalgia del pasado emerge con fuerza, vuelven a aflorar las sensaciones vividas, la familiaridad de los aromas de entonces y las escenas entrañables que, como fragmentos de una película de Frank Capra, se proyectan en nuestra memoria, con una inusual y casi mágica nitidez. Nos devuelven, inconscientemente, a nuestra esencia, a través de pequeños retazos e imágenes del pasado que nos recuerdan de dónde venimos y hacia dónde vamos.

Y en ese viaje al pasado, que nos debe devolver al presente y prepararnos para el futuro, los recuerdos de la Ibiza de entonces vienen a nuestra memoria. Aquellos largos paseos por el pintoresco barrio de La Marina, saboreando un rico helado de turrón de Los Valencianos y observando los estrafalarios puestos de los hippies de la zona del puerto, cargados de artesanía y magia. Las coloridas tartas de cumpleaños, los deliciosos tocinitos de cielo y las exquisitas trufas que comprábamos en Can Vadell. Las libretas que olían a nuevo, los lápices de colores y los cuadernillos “Rubio” de Can Verdera o de la Librería Vara de Rey. La variedad de telas de Can Casetes o de Tejidos Escandell con las que las modistas y diseñadoras creaban la moda Adlib. Los menús y comidas del bar San Juan que sabían a tradición. Las tardes de juegos a la salida del colegio Nuestra Señora de la Consolación. Las películas que veíamos, tomando palomitas, en el Cine Serra y las fotos de Carnaval que nos hacíamos en Foto Torres… La vida de los ibicencos, no hace tanto tiempo, transcurría a cámara lenta, como en cualquiera de los episodios de la serie ‘Cuéntame’.

Pero a pesar del paso del tiempo que lo cambia todo, hay cosas, buenas, malas y hasta regulares, que permanecen eternas e imperturbables. Seguimos viviendo del turismo, sin conseguir espaciarlo, ni desestacionalizar la isla. Persisten los problemas (que siempre existieron) de escasez de vivienda asequible y de falta de infraestructuras públicas suficientes y de calidad. Continuamos siendo una isla que inspira y un pueblo hospitalario que acoge, con amabilidad y respeto, a quienes nos visitan. Perseveramos en nuestros intentos por proteger, pese a infinidad de obstáculos, las raíces y tradiciones que nos hacen auténticos para que no se desdibujen con el transcurso de los años y la globalización

Y si bien hay cosas que permanecen inmutables y que resisten al paso del tiempo, la transformación de Ibiza se ha hecho inevitable. Porque todo, absolutamente todo, como dijo Heráclito, está sujeto al cambio: “nadie se baña dos veces en el mismo río”. Nada escapa al constante flujo y evolución (o involución, según como se mire) que se da por la inercia del tiempo y por la huella que dejamos a nuestro paso. Y en esa transformación, el turismo para quienes reniegan de él, pero viven de él y lo practican, se ha convertido en una amenaza de la mano de la turismofobia y con el argumento de la masificación. La invasión de caravanas, chabolas, piratas intrusistas, serpientes y vallas publicitarias que aparecen por doquier son una realidad, y su desaparición, un reto. Proliferan las villas de lujo, los beach clubs, los hoteles Only Adults y quienes vienen en busca del oro de Ibiza. La comercialización turística y la proyección de la imagen y prestigio de nuestra marca experimenta una auténtica revolución con la introducción de las nuevas tecnologías. Los problemas con la gestión medioambiental de los residuos y la gestión de nuestros recursos se convierten en nuestro verdadero Talón de Aquiles, y su solución, en el auténtico y principal desafío cuyo objetivo es preservar la sostenibilidad y el equilibrio de nuestra isla.

Dijo Carl Eduard Sagan que es preciso conocer el pasado para entender el presente. Pero sin negar la sabiduría de sus palabras, considero que el conocimiento del pasado, no solo es imprescindible para entender el presente, sino para construir con inteligencia el futuro. Tenemos hoy la responsabilidad de reconciliar pasado, presente y futuro, restableciendo el hilo conductor que comunica “la Ibiza que fue”, con “la Ibiza que es” y la “Ibiza que queremos que sea”. Porque no se trata de volver al pasado, sino de vivir el presente, comprendiendo el pasado, con la mirada puesta al futuro, sin renunciar a nuestra esencia, pero aspirando a convertirnos en nuestra mejor versión. No olvidemos de dónde venimos, donde estamos, ni hacia dónde queremos ir.

«Lo que somos nunca es obra del azar, sino del coraje de preguntarnos quién queremos llegar a ser.» (Anónimo).

Alicia Reina es doctora en Turismo