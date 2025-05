El bosque como el nuevo edén de los listillos

«Desconecta de la rutina en este alojamiento único y relajante». Ya saben que en Ibiza uno puede encontrar la paz, el camino de la virtud y fusionarse con el Universo e incluso con la naturaleza, con Gea, madre de toda la creación según los antiguos y curiosos griegos. Sólo hace falta mucha inocencia, una buena dosis de incienso y desembolsar unos cientos de euros a la listilla o el listillo de turno, que te guiará hasta tu destino (su cuenta bancaria) en esta isla mágica (qué cansinos). Hay que fluir, por el amor de todos los dioses, o no eres nadie. Digo que en la isla puedes encontrar de todo, sobre todo sinvergüenzas.

La primera frase de este desvarío está sacada de una noticia de diariodeibiza.es sobre el alquiler de una caravana en pleno bosque de Ibiza. No tiene desperdicio.

«Tampoco tenemos agua corriente pero sí de un depósito, así que el consumo también debe ser responsable». Otra de las perlas. Además de disponer del campo ibicenco para su beneficio incumpliendo una retahíla de normas tremenda, la anunciante tiene la desfachatez de ‘vender’ las carencias de la inmunda vivienda en un vehículo con otra sarta de reproches a su posible cliente, que debe ser un dechado de virtudes. No hay luz, pero ese es tu problema: «Si no eres amante de vivir optimizando los consumos, este no es tu alojamiento». No hay agua, pero se supone que eres capaz de hacer un uso responsable de este bien de primera necesidad. Y no hace referencia el anuncio a si esta caravana tiene aseo y, de ser así, dónde se vierten las aguas fecales. Es posible que tengan que hacer sus necesidades en el bosque, un ejercicio esencial para fusionarse con la madre tierra, por supuesto.

Total, que tenemos en esta maravillosa isla una pléyade de impresentables que, llegado el verano, nos sobrevuelan con sus magníficas ideas sobre cómo sacar pasta a costa de destrozar el patrimonio de todos. No pasa nada, son apenas seis o siete meses. «Desconecta de la rutina en este alojamiento único y relajante». Que para forrarse ya están ellos. Esos listillos tan entrañables...