La tiranía de las agendas

Llevo despierta una hora y la lista de cosas que debería hacer hoy ya ocupa más de medio folio. Sigue ampliándose a medida que el café va despertando a mis neuronas y a mi escaso sentido del deber. Y eso que el resto de la casa todavía duerme y no me han hecho partícipe de sus necesidades.

Una gran parte de las anotaciones son heredadas de días pasados y muchas tienen que ver con el trabajo, no lo voy a negar. Pero el resto es un popurrí de obligaciones vitales (preparar la comida, comprar fruta, poner la lavadora …); administrativas (hacer la declaración de la renta, firmar autorizaciones para el cole, pedir cita con el médico…) y sociales, que son las que más me llaman la atención y me ponen triste. ¿Cómo he llegado al punto de tener que agendar una llamada a un familiar o un whatsapp a un amigo?

Aún más triste y preocupante: ¿Por qué no hay nada en ese listado específicamente destinado a mi uso y disfrute? ¿Me lo estoy montando muy mal o esta es la línea general en la vida sensata de un adulto trabajador de edad media ya pasadita?

Es cierto que soy un poco nueva en estos menesteres del día a día, porque hasta hace pocos años vivía a lo loco en estado ‘sin’: sin casa, sin coche, sin pareja, sin hija, sin responsabilidades. Así que todavía estoy en proceso de asimilar los mimbres de este engranaje cotidiano considerado ‘normal’.

Pero miro a mi alrededor y vamos todos por el estilo: con la mirada fija en el suelo o en el móvil, corriendo de obligación en obligación, tachando líneas de una agenda que vuelve a regurgitar otros quehaceres urgentes e ineludibles hasta que llega la paz de la noche, pero también tienes que obligarte a dormir para coger fuerzas y enfrentarte mañana con el maldito listado un día más.

Esto es irracional. Cuando hayamos solucionado el rollo ese de las guerras, el hambre en el mundo, la desigualdad social, la migración forzada y la violencia de género, tenemos que ponernos en serio a reconsiderar quién manda en nuestras vidas: la agenda o nosotros.