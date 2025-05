Con la música a otra parte

Nunca sabes dónde puede saltar la liebre. Es verdad que funcionamos tan de carril y tan anestesiados con la desgracia ajena que tenemos bajo mínimos la capacidad de sorprendernos. O de indignarnos. Pero no perdamos la esperanza. A mí, por ejemplo, me pegó el otro día un latigazo. Era el tercer lunes negro. Recordemos: primero, muerte del Papa; segundo, el gran apagón; tercero, sabotaje (o no) en el AVE. Estaban Àngels Barceló y Bob Pop hablando por la radio cuando llamó el prototipo de oyente bienintencionado, sugiriéndole a Bob que emulara a su tocayo, Bob Geldorf, el que organizó aquellos multitudinarios conciertos Live Aid, de ayuda a África, en los años ochenta. Le pidió que se animara a montar algo parecido para ayudar a los pobres palestinos de Gaza, apelando a los contactos que tiene en el mundo de la música. Pero la respuesta de Bob huyó del manual de los lugares comunes; hace tiempo que va en silla de ruedas, pero estoy seguro de que hubiera saltado como un resorte para proclamar su amarga impotencia: “me sentiría ridículo haciendo algo así desde el aire acondicionado de mi casa y el calorcito –dijo-, me daría vergüenza porque no estamos allí, porque no hemos actuado a tiempo. Yo no puedo limpiar mi conciencia con esto”.

No es que el bueno de Bob le echara la bronca al pobre oyente, no es eso; solo que él, que lleva por bandera la alegría y un cierto cachondeo vital a prueba de bombas -o de enfermedades-, se puso serio para resumir lo que muchos sentimos: que estamos indignados, sí, y enrabietados con el genocidio que se está cometiendo en Palestina, pero tampoco podemos –o queremos- hacer mucho más. Tiene guasa que estemos ahora, precisamente, conmemorando los ochenta años de la derrota de uno de los grandes genocidas de la historia, como fue Hitler. Y si a alguien le incomoda el paralelismo, pues ya lo siento, pero no encuentro otra palabra para definir lo que están haciendo Netanyahu y quienes le siguen en esta locura. Así que tiene razón Bob, esto no se para con conciertos, pero al menos que podamos recordar a quienes mandan en el mundo que es una puñetera vergüenza.