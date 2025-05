La ultra y el hombre de la mirada acero azul

La Oficina para la Protección de la Constitución de Alemania (los servicios de inteligencia interior) lo tienen claro: AfD es un partido de ultraderecha y anticonstitucional que «desprecia la dignidad humana», trata como alemanes de segunda clase a los inmigrantes, «atenta contra el orden básico democrático libre», actúa contra la convivencia del Estado y, en los parlamentos (estatales y locales), se pasa por el forro las costumbres y normas institucionales. Vox, afín a AfD, no le anda a la zaga, al menos en esta isla, donde algunos de sus representantes políticos suelen destacar por sus conductas atrabiliarias, como la edil de Santa Eulària Paula Salsoso, que en el pasado pleno incluso se enfrentó a la alcaldesa y a la secretaria de la corporación cuando le pidieron sosegarse (suerte tuvo de que no la expulsaran del salón de plenos) y no interrumpir el turno de palabra de la socialista Marina Morales. Es decir, ignoró la cortesía y las costumbres institucionales (a grito pelado y en pie, lo nunca visto en estos lares). Lo normal es que dimitiera por su comportamiento, pero ni lo hará, pues vive en los mundos de Yupi y cree que actuó justificadamente, ni, en caso de que dejara su escaño, su sustituto sería mejor que ella. Y no hay más que repasar las redes sociales de aquellos días para percatarse de que, para más inri, comportamientos como el de Salsoso son respaldados por no pocos ultras pitiusos. No fue, no obstante, la única actitud extralimitada durante esa sesión. El edil de Unidas Podemos, Álvaro de la Fuente, mirada ‘acero azul’ (a lo Ben Stiller en ‘Zoolander’), se dirigió a la alcaldesa en modo Chuck Rhodes (Paul Giamatti), el fiscal del distrito de Nueva York en ‘Billions’, para someterla, con poco éxito, a un tercer grado sobre Can Rova como si fuera Titus Wellier (‘Bosch’). Una interpretación digna de Hollywood, sí, y que queda de maravilla retransmitida por la cámara que graba el pleno, pero desmedida, sobreactuada. Su excompañero en ese Ayuntamiento, Óscar Rodríguez, jamás fue tan prepotente y sus maneras fueron siempre más sosegadas y respetuosas. Más calma, que con Salsoso ya hay suficiente.