Dia d’Europa. Estem alerta!!

Aquest any es celebren 75 anys des que, aquell 9 de maig de 1950, la coneguda com Declaració Schuman, posés les bases del que seria després la constitució de la CECA i posteriorment s’anés ampliant aquell acord, inicialment més comercial i d’industrialització de les economies afectades per la segona guerra mundial, i s’arribés el que tenim avui dia; la construcció d’una unitat cada vegada més política, més social, més interlocutora amb les altres economies mundials, i que té com pal de paller, la justícia social.

Si inicialment eren pocs països els que varen conformar els primers tractats (Alemanya, França Itàlia i el trio conegut com el Benelux ) l’actual Unió Europea s’ha consolidat al llarg dels anys amb la suma de molts més països, fins els 27 membres actuals.

Però pot ser el més important són els continguts de les polítiques que han anat emergint de la UE. Avui, afortunadament, tenim una estructura que ens permet una representació exterior absolutament imprescindible en un món tan i tan complex política, comercial i econòmicament. Les estructures de la Unió Europea s’han posat a prova moltes vegades, tant en els temes d’interlocució política en els conflictes armats que han sorgit arreu del món, tant en els tractats comercials amb altres regions en la defensa de polítiques alimentàries adequades, en el control d’una economia i de regles fiscals progressives, i permeten mantenir un model d’estat del benestar que garanteixi una vida digna per la nostra ciutadania.

Els i les representants socialistes a Europa segueixen mantenint les reivindicacions que sempre ens han identificat com grup polític. Hem d’estar alerta, però, a les noves necessitats que demana la gent i avui, a tots els països europeus i en el cas d’Espanya, especialment a les nostres illes, és la necessitat d’habitatge per la gent que no en té, el principal problema.

La nostra diputada socialista balear, Alicia Homs, és membre titular d’una comissió especial al Parlament Europeu que coincideix amb el nomenament del primer comissari d’Habitatge de la història de la UE. Una cartera creada gràcies a l’esforç i la negociació del Grup Socialista. S’ha de treballar sobre la crisi de l’habitatge que patim, amb la reivindicació clara d’una estratègia europea que garanteixi l’accés universal a un habitatge digne, assequible i de qualitat.

El Grup Socialista del Parlament Europeu, sempre apostarà per les mesures de reequilibri en favor de les classes més desafavorides de la societat a l’igual que ho fan tots els i les representants del PSIB a les distintes institucions públiques. Sigui defensant la gestió pública, amb preus ajustats a les necessitats de la gent, sigui amb demanda de l’aplicació de la llei d’habitatge estatal a fi de limitar els preus dels lloguers, sigui regulant el mercat del lloguer turístic, sigui amb la construcció de més habitatge i que l’adjudicació es faci amb criteris de necessitat per aquelles persones que no tenen casa on anar.

Lamentablement, el que veiem cada dia és que el Partit Popular legisla per desregular i continuar amb l’statu quo que l’habitatge sigui un bé d’especulació econòmica i no un bé de primera necessitat com defensem els i les socialistes. S’han de construir més habitatges, sí; però també és important treballar per retornar habitatges ja existents al mercat, com puguin ser els pisos buits, aquells que requereixen d’una rehabilitació, o els que estan destinats al lloguer vacacional i que, amb aquesta crisi existent, haurien de tornar al mercat del lloguer de llarg termini.

Europa sempre ha mostrat una cara social i més solidaria, amb regulacions per aquelles qüestions que ho necessiten. Ens fa por, en aquest 75 aniversari del discurs Schuman, que la nova configuració política que està emergint amb força de la dreta més insolidària, ens digui tot el contrari. Per això és necessari que des del caire progressista, no badem, estem atents als canvis que es volen introduir per – diuen ells – “alliberar burocràcia”, quan el que volen fer és llevar drets i precaritzar mes encara l’eix social de la nostra unió. Els i les socialistes no deixarem que això passi.

Josep Marí Ribas és president del PSIB-PSOE