La vuelta a Ibiza en avión

Hace ya 97 años que Manuel Chaves Nogales se subió a un avión, consagrado a la loca idea de recorrer Europa desde el aire para aplicar después el clásico ‘ver y contar’ del periodismo, siempre amenazado por todo tipo de contaminantes externos. El periodista sevillano no gastó mucho tiempo para titular la obra: ‘La vuelta a Europa en avión’. Reservó su creatividad para todas esas impresiones que plasmó en un libro magnífico y alejado de cualquier romanticismo: «La Tierra es una vieja calva, fea, llena de arrugas, basta y grandota, con la que no puede uno entenderse». Por ejemplo.

Servidor no ha tenido la suerte de ver desde el aire su ciudad natal. Nunca he podido contemplar desde las alturas los meandros que dibuja el Ebro a su paso por Logroño, ni el Monte Cantabria, donde los berones se asentaron hace treinta siglos, ni otear, como quien busca a Wally, la estatua del General Baldomero Espartero, subido a ese caballo famoso por sus atributos, tan generosos que quizá se puedan discernir incluso por encima de las nubes.

Por eso, a veces pienso que la insularidad es un privilegio. No me ocurre cuando planeo un viaje a tierras vinícola, ya que me obliga a realizar malabares logísticos para ver llover rodeado de los míos, pero sí cuando estoy de vuelta desde el aeropuerto de Bilbao y, en la recta final del viaje, el avión da una vuelta completa a Ibiza para ajustar su rumbo a la pista de aterrizaje.

Regalarse la vista con todos esos rincones que la isla desnuda desde lo alto es un privilegio al que usted, querido lector, quizá esté más que acostumbrado y ya no valore en su justa medida. Por eso le invito a que, la próxima vez que tenga que coger un vuelo, aparte la vista de la pantallita del teléfono móvil y mire con los mismos ojos vírgenes, anhelantes, asombrados de Chaves Nogales. Probablemente no le alcance para escribir un libro, pero sí para reconciliarse un rato con la vida. Se lo garantizo.