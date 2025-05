Un dia sense llum

Dilluns de la setmana passada era a una aula de la meua universitat, vigilant un examen a un parell d’estudiants que no l’havien pogut fer el dia que tocava i, mentrestant, treballant amb el meu portàtil. En algun moment, passat migdia es va apagar la llum, però érem a una aula amb llum natural i el portàtil no estava endollat, de manera que vàrem seguir sense cap alteració. Quan va acabar l’examen, a la una, i em varen dir que l’apagada era a tota la Península Ibèrica, primer vaig pensar que era un acudit. Després, encara em vaig poder comunicar amb el mòbil abans que les connexions caiguessin, per quedar a on em recollirien en cotxe per tornar a casa, fora de Barcelona. La xarxa de ferrocarrils havia caigut a l’acte. Vàrem tenir sort, perquè molta gent va quedar penjada i va tardar molt a tornar, això si va poder. Ja a casa, la cuina és elèctrica, però tenim un paeller i bombones de gas al jardí i vàrem improvisar una paella de carn i verdures per sopar, que ens vàrem menjar amb la llum del sol post. A casa dels veïns havien vengut els fills i els nets i ens arribava l’olor de la carn que torraven a la barbacoa de llenya.

Sembla bucòlic, però va ser un desastre i hauria pogut ser molt pitjor d’haver passat un dia de molt de fred o de molta calor o enmig d’una tempesta important. A les Illes Balears us en vàreu salvar. La desconnexió té coses bones i dolentes i aquesta va ser bona. Ara, que ja fa més d’una setmana de l’incident encara no en sabem les causes del cert. Tal vegada no les sabrem mai. Just uns dies abans havíem vist la sèrie “Dia zero”, on un Robert de Niro esplèndid fa d’un president retirat dels Estats Units que ha de tornar per presidir la comissió que ha d’aclarir què ha passat en una apagada general que ha afectat tot el país. Una apagada amb conseqüències, per cert, immensament més greus que les de la setmana passada a Espanya i Portugal. No vull revelar detalls de la trama, però aquí també vàrem pensar ràpidament en teories més o menys conspiratives. Ja veurem, o no...

Fa dos setmanes parlava de col·lapse turístic. “Col·lapse” es una paraula de moda ben bé des de la pandèmia cap aquí. “Col·lapsistes” n’hi ha hagut sempre, però ara tenen més públic. Jo utilitzava la paraula col·lapse en sentit micro: massa gent, massa cotxes, massa extracció d’aigua, etc. Col·lapse com a sinònim de superació de la capacitat de càrrega concreta d’espais concrets. Els col·lapsistes utilitzen el terme en sentit macro, per expressar que creuen que el món acaba, que no és la capacitat de càrrega d’espais concrets el que es supera, sinó la civilització industrial i l’economia moderna senceres que se’n van en orris. En aquest segon sentit, jo crec que hi ha moltes coses a discutir i que alguns corren massa. Dit això, voldria fer dos reflexions sobre l’episodi de la setmana passada.

Primer, sense alarmismes pel·lículers, l’apagada de la setmana passada torna a fer recordar que tot és més fràgil del que pensem d’habitual. Moltes coses que donam per fetes i segures pengen d’un fil primet i el fil es pot rompre. Es va rompre el fil del sistema elèctric i com que la nostra civilització és, per definició, la civilització de l’energia es va aturar tot. I tot vol dir tot. No només trens i aeroports. Persianes que no es podien pujar, portes de pàrquings que no es podien obrir i gent que no podia pagar una ampolla d’aigua i un entrepà, perquè fa temps que no utilitza diner físic i els datàfons no van sense llum. La pandèmia va ser un xoc brutal, per magnitud i perquè era totalment inesperat. Però en aquest cas, a diferència del virus, sembla que no havia de ser un cas impossible de preveure i gestionar pel govern i per les empreses.

Segon, el canvi climàtic exigeix descarbonitzar l’economia i fer-ho de la manera més ràpida i eficient possible. Cal avançar i avançar ràpid en les energies renovables, però l’apagada recorda de manera imperiosa que s’han afegir al sistema bateries i mecanismes d’emmagatzematge per evitar aturades i garantir el subministrament. Només dos dies abans de l’apagada havia llegit un article en una revista de temes energètics que explicava que “la xarxa espanyola va funcionar completament amb energia renovable per primera vegada el 16 d’abril, amb l’eòlica, la solar i la hidràulica satisfent tota la demanda d’electricitat peninsular durant un dia laborable. Cinc dies després, l’energia solar va establir un nou rècord, generant 20.120 MW d’energia instantània, cobrint el 78,6% de la demanda i el 61,5% del mix de xarxa”. És una bona notícia, però està clar que queda feina per assegurar el bon funcionament de la xarxa i evitar situacions com la de la setmana passada.

Mantenir i assegurar el funcionament del sistema elèctric sempre, i en particular en situacions d’emergència, és un tema crucial, una prioritat estratègica. I és un tema que no pot quedar només en mans privades, perquè implica els drets de les persones i la cohesió social.