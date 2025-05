El PP no cree en el bienestar animal

El Partido Popular gobierna en todas las administraciones insulares desde mayo de 2023. Los mismos años que lleva el PP al frente de las administraciones públicas, son los años que lleva en vigor la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, aunque este partido actúa como si la desconociera, ya que con sus políticas ignoran abiertamente las exigencias y prescripciones de dicha ley.

Sin ningún reparo, el Partido Popular demuestra que el bienestar animal, lejísimos de ser un aspecto prioritario, ni siquiera está en sus planes de legislatura. La pregunta es ¿qué hacen, pues, jugar al despiste y esperar a derogar la ley? Esto significaría que el PP rechaza abiertamente reconocer y proteger la dignidad de los animales, así como regular nuestro comportamiento hacia ellos como seres vivos dentro de nuestro entorno de convivencia.

Llevamos más de dos años esperando a que se haga un control efectivo de las colonias felinas y que comience a implementarse de una vez por todas el método CER (captura, esterilización y retorno). Las colonias felinas no se gestionan en la mayoría de los municipios, pues no existen programas de gestión de colonias felinas en vigor en prácticamente ningún municipio y, además, no se están haciendo efectivas las partidas para el control de la población felina. Un año más el periodo de cría y celo de los felinos ya ha comenzado y seguimos esperando a que se inicien campañas de esterilización en los municipios.

El año pasado, el gobierno estatal destinó una partida de ayudas a diversos municipios de España. En la isla de Ibiza, por falta de presentar la documentación adecuadamente o por falta de trabajo previo que justificara que se está trabajando en esta cuestión, no pudo beneficiarse de estas ayudas ningún municipio. En otras palabras, al no haber trabajado en esta materia, no pudieron optar a los fondos que tanto reclamaban las administraciones gobernadas por el PP y que les servía como excusa para la inacción. ¿Este año las pedirán? Aunque la pregunta más acertada sería, ¿han llevado a cabo alguna acción durante este año que justifique el poder obtener la subvención esta vez?

Por otro lado, los centros de protección animal son otra cuestión a tener en cuenta. En una isla que no llega a los 600 km², el servicio de protección de animales domésticos se encuentra sobre fragmentado, lo que conlleva que los distintos centros entre sí presenten diferencias significativas en cuanto a la gestión, la eficiencia y el trato para con los animales domésticos. No exentos de problemas, algunos de estos centros se encuentran sin licencias de actividad, otros se comportan como centros herméticos, inaccesibles a la hora de conocer su proceso de gestión, adopción e incluso para recibir colaboración de asociaciones y protectoras, llegando a no aceptar voluntarios. Además, por no hablar del servicio del algún centro de protección de animales domésticos (CEPAD) prorrogado ad infinitum bajo un contrato de emergencia apresurado que se encuentra operando con pliegos desfasados que no responden a la Ley en vigor –la mencionada Ley 7/2023–.

Al mismo tiempo, faltan protocolos claros de actuación frente a situaciones de desprotección de animales domésticos que ponen en riesgo a los animales y someten a los ciudadanos a hacerse cargo de aspectos que no les competen. Cada entidad municipal debe conocer de forma clara su responsabilidad para que estas no recaigan solamente sobre la ciudadanía, ya que esta no posee competencias administrativas, ni le ampara la ley para realizar según qué acciones relativas a dar respuesta a actuaciones que garanticen la gestión y el bienestar de los animales domésticos en distintos ámbitos.

A su vez, es completamente necesario hacer partícipe a la ciudadanía de la importancia de garantizar el bienestar de los animales a través de campañas informativas y de concienciación. De esta manera, se contribuye a que los ciudadanos se acerquen a los principios fundamentales de la protección y el bienestar animal, y conozcan sus obligaciones, las obligaciones y responsabilidades de la administración, el papel que juegan las asociaciones; y también a que aprendan los protocolos básicos de actuación frente a diferentes situaciones.

Para terminar, muchos espacios públicos son al mismo tiempo espacios compartidos con animales domésticos; parques, jardines o plazas, son lugares en los que cohabitamos con otras especies, por lo que hay que garantizar su bienestar fomentando el buen trato hacia los animales, velando por su protección, incluso, según la especie a la que nos refiramos, controlando su proliferación. En algunos de estos espacios, la garantía de estos principios se ha visto mermada. En algunas ocasiones porque la proliferación de algunas especies se ha descontrolado, en otras porque la convivencia no ha sido armoniosa, excediéndose los límites de unas especies sobre otras; e incluso, por la falta de control efectiva de plagas en los espacios mencionados, como ha sido el caso de la procesionaria, se ha puesto en peligro a algunos animales.

En definitiva, el Partido Popular lleva dos años con la tarea pendiente de aplicar una ley que aun a día de hoy no cumple. Por ello, sabemos que no cree en el bienestar animal y su protección, y que, por lo tanto, no cree en la ley vigente, ¿pero hasta qué punto las administraciones son inmunes ante el incumplimiento de una ley estatal?n