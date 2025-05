Precios del XXI

Un café 3€, subir al castillo 40 €, tarifa de taxi de aquí hasta aquí mismo a 15 € y un suma y sigue de artículos, a precios del siglo XXI (como en lugares de la «gente guapa»). Todo ello en Dubrovnic en la costa dálmata, pero pueden trasladarse a los otros dos centros turísticos de este litoral, Split y Zadar. Todo está muy bien, si no oyéramos hasta la saciedad que las Pitiusas, especialmente Formentera, son excesivamente caras (lo son), pero ahora me pregunto ¿comparadas con quién? Por partes… En las dos islas se ha hecho un esfuerzo tremendo para adecuar las infraestructuras al servicio del principal indicador de su PIB. La oferta hotelera, gastronómica y de ocio en las dos islas está a la altura e incluso superior a centros turísticos de papel couché. Nuestra industria del sector se ha modernizado a medida de las exigencias de un turismo más exigente, hasta elitista, diría yo. Aquí (hoy en Sarajevo, después de recorrer toda esa costa) la infraestructura dedicada al turismo está a finales de los 90 o quizás los comienzos del 2000. Cada pueblo, incluso cada casa en la mismísima costa, tiene un cartel en la puerta que indica un apartamento para veraneo. La construcción (no he estado en el interior) no tiene una línea de estilo que te permita disfrazar algunas anomalías en una belleza paisajística… antiguamente se decía campi qui pugui y aquí se cumplen a rajatabla esas condiciones. Hasta el punto de que para entrar en alguno de los edificios tienes que dejar el coche al borde de la carretera y pasear maletas y enseres hasta llegar a destino.

La masificación de la oferta gastronómica hace que pasen desapercibidos grandes restaurantes debido a la consolidación del comensal convencional, al estilo de aquellos ochenta donde había paella, chuletas de cordero y de postre pijama (algunos se acordarán). Además, con la entrada del euro como moneda oficial se produjo el mismo efecto que en España, donde de golpe y porrazo nos vimos con un incremento real del 66%, o lo que es lo mismo, las sesenta y seis pesetas que le añadimos al todo a cien para pasar a ser un euro. Aquí, en el 23 ocurrió lo mismo y los precios se han ido hasta límites insospechados sin que esté acorde con la calidad de la oferta. Como siempre, salvando al personal. Exactamente como en todos los lugares turísticos, unos pican y otros no. La crisis de personal no es ajena a nadie en este sector.