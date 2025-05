Biblioteques públiques i estat del benestar

L’estat del benestar és, en el seu sentit més evident, l’estructura que conformen l’educació i sanitat públiques. Almanco són aquests els dos vessants en què pensam primer quan ens pregunten què entenem per estat del benestar o per socialdemocràcia, que, al cap i a la fi, és la ideologia hegemònica a la Unió Europea, tot i que expressada en diferents graus, depenent de cada formació política (populistes al marge). I és que l’accés a l’educació reglada i a l’atenció sanitària és quelcom molt experimental, palpable; que es mostra de forma clara i té unes conseqüències més o menys evidents. Que tenc una malaltia? M’apliquen el tractament corresponent. Que vull escolaritzar al meu fill? Ho faig, no poden negar-m’ho i no puc no fer-ho si té menys de setze anys.De tota manera, aquest estat del benestar també el conformen moltes altres branques, igualment contribuïdores a l’ascensor social, però segurament amb un potencial menys visible o menys explícit. Ahir pensava en les biblioteques públiques recordant la frase que em va dir fa poc un professor d’aquesta illa: «Un alumne em va contar que viu amb la seua família a una habitació». I seguidament reflexionava sobre com exigir segons què als boixos i adolescents que no tenen un espai on l’hàbit d’estudi pugui desenvolupar-se de manera normal. I per això les biblioteques tenen un paper clau més enllà de la difusió cultural universal que fomenten: és el lloc on pot acudir tothom qui vulgui, però especialment necessari en el cas d’aquells que no tenen la sort de créixer en un ambient idoni per a la intimitat, el silenci, la concentració, l’accés als llibres, a les referències culturals. A allò que en diríem capital cultural. I defensar aquesta pota de l’estat del benestar no implica desentendre’s de les problemàtiques socials i de què cal garantir un habitatge digne per a tothom, però millor ser conscients de la potencialitat d’equipaments públics com les biblioteques.

