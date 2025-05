Desvergüenza en Santa Eulària

La gran desvergüenza del último pleno de Santa Eulària no fueron las faltas de educación, la bronca o la espantada final de Vox. Fue que se incluyera en el orden del día una moción inconstitucional y xenófoba contra los derechos de los migrantes, quienes, como la ultraderecha populista nos quiere hacer olvidar, también pagan impuestos y cotizan con su trabajo, si es que el ‘pata negra’ de turno no se ha aprovechado de su necesidad e indefensión para evadir sus obligaciones tributarias y tener una ‘panchita’ (así las llaman los ultras) de empleada de hogar por dos perras y sin asegurar. O un bracero, un albañil, un pinche... Aprovechados los hay a puñados. A cinco euros se ha pagado en esta carísima isla la hora en negro de sudor en un bancal, «y el morito agradecido», que presumían.

«Las ayudas sociales, primero para los españoles», vocea Paula Salsoso. Pues vale, que con su dinero haga lo que quiera. Pero como contribuyente yo, que a diferencia de más de un prócer de estos partidos, soy la tonta del bote que lo tiene todo tan en blanco que hasta de las reparaciones pido factura, quiero que mis impuestos se destinen a quienes más lo necesiten, si hay un menor desprotegido me la suda su origen, color o religión. Lo que me da dolor de estómago es imaginar que vayan a mantener chiringuitos racistas. Me gusta la sociedad en la que vivo, en la que críos de diferentes procedencias juegan, aún, juntos y comparten como iguales espacios de convivencia en colegios, institutos, campos de fútbol..., en la que nadie es más ni menos en mi edificio por de dónde vino, en la que todavía nos hablamos y procuramos entendernos pese a nuestras diferencias... Y no soporto que una horda de amargados intente dinamitarla con sus odios y mentiras.

Mentiras como las que soltó en ese pleno la representante de Vox, que tuvo la maldad de decir que las personas que malviven en poblados chabolistas están ahí porque «les da la gana». No es que se pidan 3.000 euros por un piso en Ibiza. No. Es que «no quieren residir en viviendas». Mi madre, que nunca olvidó cuando emigraron del campo empobrecido a la costa y tuvieron que subsistir hacinados con más familias en una cuadra de animales, la hubiese mandado a vivir, a ella y a todos los que la jalean, a Can Rova u otro asentamiento miseria para que aprendan humanidad. Y luego nos cuentan.

