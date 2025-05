Ai, el vot conscient!

Fent ús de la imatgeria generada per la literatura dels últims segles, podríem dir que es pot votar amb el cap, amb el cor o amb els budells. Votar amb el cap implica un vot conscient. Votar amb el cor faria referència a un vot emotiu. I votar amb els budells seria votar per estimbar-ho tot, o votar contra allò que hi ha, o mirar de manifestar de la manera més contundent el propi descontent.

Votar amb el cap és votar allò que penses que serà millor per a tu mateix, per als teus, o per al conjunt de la societat (depèn de com siguis d’individualista). És votar d’acord amb les idees pròpies sobre com ha de funcionar la societat. Votar amb el cap no vol dir votar algú que et caigui simpàtic, ni amb qui hagis de tenir cap mena de coincidència personal. Som conscient d’haver votat persones que em queien malament, gent que pensava que no necessàriament eren bones persones, etcètera. Però ho feia perquè, en el seu moment, considerava que eren la millor opció per al conjunt de la gent.

El vot amb el cor, ja ho he apuntat, seria el vot emotiu. Votes allò amb què et sents més identificat, encara que no estiguis segur que serà la millor opció ni per a tu, potser tampoc per als teus, tal vegada tampoc per al conjunt de la societat. Però t’hi identifiques. És allò de sentir els colors, que deia una vegada una diputada del PP balear. Sentir els colors. Votar amb el cor és com si votassis el Barça o el Liverpool, sense importar-te per res el que digui el seu programa polític, o la capacitat suposada dels líders que puguin presentar al capdavant. És “votar es nostros”, s’hagin portat bé o ho hagin fet fatal. Votar amb el cap equivaldria a votar a la manera moderna: sense prejudicis i d’acord amb allò que tu penses que serà millor per a tothom. Votar amb el cor equivaldria al que els politòlegs anomenen “vot per filiació”, és a dir, votar algú perquè t’hi identifiques, perquè és dels teus, perquè no penses que puguis votar res diferent. El fet em recorda una persona que en certa ocasió em deia que no podria votar perquè l’alcalde del seu poble l’havia decebut completament. No es plantejava votar a l’oposició. De cap de les maneres. Senzillament, no aniria a votar. O, si hi anava, votaria en blanc.

Durant aquests últims anys, s’ha establert una altra manera de votar, que abans era relativament estranya, però que darrerament s’ha estès com un regueró de pólvora: es tracta de votar amb el budells. Votar contra allò que hi ha, encara que rebenti tot. Es tracta de fer la guitza als que manen, de pegar-los allà on més mal els pugui fer, de rompre el sistema per les seues costures. Bona part dels populistes europeus voten així. Això explica que, en bona part, els seus votants procedeixin de les classes populars més desafavorides.

Ocorre, emperò, que una part dels que voten amb els budells, al cap d’un temps se’n desdirien. Totes les enquestes, per exemple, diuen que, si avui poguessin, una bona part dels ciutadans del Regne Unit que votaren pel Brèxit, ara ho farien perquè el seu estat continuàs dins la Unió Europea. Molts d’ells votaven protestant contra “la burocràcia de Brussel·les”, però no pensaven que el Regne Unit quedaria fora de la UE. Votaven per castigar els governs proeuropeus, però volien, realment, continuar dins Europa. Però va sortir que n’havien de sortir. I ara, molts, segons diuen les enquestes, se’n penedeixen. Si fos fàcil tornar-ho endarrere, ja tornarien a ser dins la Unió Europea. Ai, els budells!

Als Estats Units, una enquesta de la setmana passada, deia que mai la popularitat d’un president no havia caigut tant en picat com aquesta vegada. Trump va tenir un resultat absolutament espectacular en la seua segona elecció com a president. Però, segons diuen, en tot el temps en què en tenim enquestes, mai la popularitat d’un president havia caigut d’una manera tan dràstica com la seua. Estic convençut que molta gent va votar Trump amb els budells, perquè tot rebentàs d’una vegada, perquè “les elits” mossegassin la pols del camí. Però avui, ai las!, quan ha passat no-res des de l’elecció del president, ja canviarien el seu vot.

Certament, les atzagaiades de Trump han superat totes les expectatives. Ara ja només falta que el llop a l’ombra, el “cervell privilegiat” procedent de l’Àfrica del Sud, li clavi la darrera estocada. Perquè allò acabi pareixent un remake de l’ensulsiada de l’Imperi Romà.

Sabeu què? La societat de la democràcia decadent es mereix això i molt més, mentre un percentatge significatiu de gent continuï votant amb els budells.

