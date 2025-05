A principios de este siglo, estaba en contra del aborto. El profesor de ética del instituto, Arturo, planteaba debates como este en clase. El desacuerdo enriquecía el intercambio de ideas. Este docente me decía que razonaba como Aristóteles, defendiendo la potencialidad del ser, mientras que otros compañeros exponían argumentos a favor de la elección de la mujer embarazada. Poco después, me inscribí en una universidad de un lugar costero. El estilo de vida era relajado y tranquilo, como las olas que mojaban los márgenes de la ciudad. Siguiendo el eslogan inscrito en el albero del campus “sapere aude” y alentada por las investigaciones de algunas catedráticas de mi facultad, comencé a hacerme preguntas sobre la infrarrepresentación de las mujeres en mi campo de estudio, así como en los puestos de poder de la universidad, de la política y de la historia de la humanidad en general.

Acudí, años más tarde, a la manifestación feminista contra las amenazas de Gallardón respecto a la condena del aborto y su prohibición. Mi opinión había cambiado con argumentos sólidos en base a la ingobernabilidad del cuerpo femenino por parte del estado, poco garante de crianzas conciliadoras, por otro lado. Cursé un máster en género, identidades y ciudadanía, donde encontré, de nuevo, algunas respuestas y herramientas para comprender la realidad material que conforma la sociedad en la que vivimos, sus jerarquías de poder y estructuras en diversas áreas: derecho, economía, migraciones o antropología. Entonces, la mayoría de estudiantes se posicionaban a favor del transactivismo, también el equipo docente. Yo también.

Hasta ahora, cuando los ataques constantes del colectivo, el intento de desarmar la lucha feminista histórica, de descategorizar a las mujeres y subagruparnos en aquellas que expulsan líquido pectoral, seres menstruantes o cismujeres, me han llevado a cuestionar la misoginia detrás de postulados supuestamente progresistas. En definitiva, me he alistado, o lo he intentado, del lado de la racionalidad con argumentos; sin considerar el aplauso fácil o la apelación a las emociones más viscerales. Lo que no he hecho nunca ha sido borrar a personas de mis redes sociales ni de mi vida por ejercer su derecho a pensar. Supongo que, en el fondo, sigo habitando en la posibilidad del ser, como Aristóteles. En cambio, mi perfil sí lo han eliminado a golpe de click, antes y ahora. Como si no fuéramos más que un saco de opiniones digitales donde los demás acceden para confirmar su razón, autovalidarse y finalmente renegar de nuestra existencia cibernética cuando mostramos disenso o no entramos por el aro de sus propuestas. Una concepción utilitaria del ser.

Hace unos días, un famoso diario español rompía unilateralmente y sin previo aviso su colaboración de cinco años con la archiconocida activista Barbijaputa por escribir un artículo a favor de la sentencia de Gran Bretaña que, sin negar derechos a las personas transexuales, devuelve a las mujeres los avances conseguidos en torno a nuestra categórica biológica, razón única por la que se nos oprime, no por una identidad sentida.

Arramplar con la razón para sí es el objetivo. Tapiarse los oídos y eliminar del mapa a quienes disienten. Censurar las notas desentonadas, silenciar al instrumento desafinado, ecualizar solo el sonido pautado y negarse a escuchar nada más. Renunciar a la posibilidad de una partitura conjunta, donde cada línea del pentagrama no se superponga a la otra y convivan armoniosamente, cada una ocupando su espacio. Este reduccionismo ombliguista me recuerda lo que describe el estribillo del tema Monocolor, del grupo de indie extremeño Supertennis: «Suena una canción sin melodía. Mira alrededor, por si es tu vida.

Sheila Albalate es docente en idiomas y técnico en Igualdad

