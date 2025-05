Mercadona, medidor del índice de incertidumbre

Los sociólogos tienen una forma sencilla de medir el nivel de incertidumbre que atraviesa el país. Ya no hace falta recurrir a encuestas telefónicas o a llamadas a puerta fría. Basta con ir a Mercadona y observar qué aire se respira dentro de la cadena de supermercados de Juan Roig. Si la situación es complicada, los estantes estarán vacíos: no quedará ni una triste lata de atún para la ensaladilla rusa, ni un rollo de papel higiénico con el que limpiarse.

Aunque Ibiza no se vio afectada por el gran apagón, la entrada de vehículos al hipermercado valenciano al día siguiente fue constante. La semana pasada, hice la compra semanal no impulsada por hambre, gula o necesidad, sino por esa inquietud que se ha instalado en el ambiente. Tras una pandemia mundial, las recomendaciones de la UE para tener un kit de emergencia, las políticas de Trump, la guerra en Ucrania, otros conflictos activos y la reciente caída en el suministro energético, utilizo el humor como un bálsamo para no caer en la desesperación, que es lo que realmente provoca este clima de inestabilidad y que pone en riesgo el frágil presente del estado de bienestar y su futuro. Debido a esta sensación de inseguridad, he empezado a tomar algunas medidas que, en el peor de los casos, solo me darían unos días más de vida si el apocalipsis nos lleva al mismo destino que a los dinosaurios. Para empezar, acumulo en casa más garrafas de agua de las que en realidad puedo almacenar. Mi alacena minimalista, con lo justo, ahora está llena de cestas repletas de comida, por si acaso. También compré una vela enorme para iluminar la casa si se va la luz. Intenté rellenar de gas dos bombonas de butano vacías que tenía bajo la escalera, pero alguien me las robó, probablemente hace semanas, sin que me diera cuenta hasta que pensé en el fin del mundo. Este viernes, además, saqué algo de dinero del banco para tener efectivo a mano, lo justo para una compra grande, porque si el caos nos alcanza, los billetes servirán para lo mismo que el papel higiénico.

Suscríbete para seguir leyendo