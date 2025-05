Hágase la luz

Se nos fue la luz y se nos apagaron las pocas luces que teníamos. Lo primero fue acordarse del kit de salvamento que hace nada nos recomendaban y, lo segundo, maldecir no haber hecho caso a los agoreros. Mucho antes de que los transistores (esa palabra tan antigua) empezaran a emitir las razones del apagón, en las tiendas la teoría de la conspiración ganaba adeptos a cada segundo. Si nos quedamos a oscuras a las doce, y a cinco ya se sabía que había sido un ataque terrorista o un intento de doblegarnos de alguna potencia fuera quien fuera, por ejemplo, extraterrestre. Los supermercados, de nuevo, volvieron a agotar existencias, esta vez de carbón, pilas y linternas, y las gasolineras colapsaron quizá por si teníamos que emprender la huida.

Daba miedo, es cierto. Yo nunca había conocido un apagón nacional y eso que venía entrenada desde la infancia cuando las tormentas nos dejaban a oscuras y jugábamos a tinieblas por toda la casa. Daba miedo, pero dábamos más miedo nosotros. Nuestra fragilidad. Nuestro desamparo. Con una rayita de batería imaginábamos escenarios apocalípticos en que volviéramos a comunicarnos con señales de humo. Sin cajeros automáticos no éramos nadie, a ver qué íbamos a hacer sin dinero, salvo refugiarnos de nuevo en el trueque. Las grandes ciudades se llenaron de paseantes desorientados sin metro, autobús o patinetes eléctricos, esa plaga. Las personas salían de las bocas de metro como zombis a los que el sol pudiera destruir en un momento. Había quien se quejaba de no poder volver a casa hasta dos o tres horas más tarde en ciudades hechas a medida de los coches y no del hombre. Dejaron de funcionar los semáforos y como habíamos olvidado las prioridades y el libro de la autoescuela, los accidentes crecieron como setas.

Parecía que íbamos a volver a las cavernas, pero no. Yo todo lo tengo eléctrico, se quejaba una señora, como si los demás cocináramos sobre las brasas. No pasó nada por comer de bocadillos o de latas o saborear una pieza de fruta. Salimos a la calle, cansados de brujulear sin éxito en busca de internet o de uno de los miles de canales de televisión ahora no disponibles. Hubo quien hasta abrió ese libro olvidado. Y eso que no cerraron los grandes centros comerciales, ni hubo hambruna, y los hospitales funcionaron. Poco a poco volvimos a la normalidad, unos más tarde que otros. No fue necesario encender el fuego ni contar historias alrededor de la hoguera. No tuvimos que cazar ni pescar ni buscar refugio. Como mucho, subir cinco pisos a pie. Hablar entre nosotros. Encender velas. Vino la luz y nos encontró tan a oscuras como nos había dejado. A lo mejor es que no tenemos remedio.

