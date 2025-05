Ara maig és un blues

De sobte vora el port -tranquil·la la mar, vaixells atracats, passa impassible la gent de l’estiu- ella sorgeix entre la nocturnitat d’un maig que tot just ara mateix neix. Sorgeix i la seva electricitat em transforma. Cos que connecta per una llum que podria ser etèria. Premonició de tempesta total. O no. Perquè si ella viu l’amor jo visc la desolació. D’aquest maig record -qüestions amoroses- l’ull trencat, crueltat infinita del sol, el seu somriure, el vestit gairebé verdós, la música, probablement un foxtrot de l’època, i altres sentiments de la mar la gargamella amb clausura i no surt del temps que passa. Tot això -aquesta mena d’amor inacabat- ha estat i ara ho veig clar un temps mort, perdut i de retorn impossible. Hores sense sentit clausurades entre la divagació estèril. Temps perdut. Estic desolat. Amb vent de llevant, entre velles pedres de la història sento la veu del blues, el tristíssim càntic del blues. Primavera fràgil i el cor -el meu cor- pura artèria del dolor. Malgrat tot torno a tenir l’amor d’abans. Tal vegada. O aquell amor, aquest amor, no era el camí perfecte. No plou encara i la dona que entra a la cambra, llum groguenca, fa oblidar el nom, amb tota probabilitat Caroline. Climatologia estable. Escriure el cos filtrat per aigua magnètica, creuar l’horitzó sempre és exercici vertical. Iniciar després el prec i l’oració al temple, llavors una llum de sol fa alterar el ritme de la sang. Turbulències d’un cor sempre enamorat. De sobte vet aquí la lluita entre l’adjectiu i la hipèrbole, l’accent tel·lúric mentre l’emèrit recorda l’èxit immens -1973- dels Pop Tops amb Mamy Blue, la clamor dels ocells dominava l’espectacle, l’escenari també. O tot és, o fou, misteri. Mai ho podrem saber. La incògnita pertany al món de la vida quotidiana i aquesta ampolla daurada de Drambuie comprada al Mercadona de Can Bellotera que porta dolçor a un cervell desgastat. Sí, ara, avui, maig és un blues.

