Cinco segundos que exigen explicaciones

«Mi noche ha sido más o menos tranquila pero en otras plantas y urgencias, un caos. No se podía comunicar con ambulancias ni con celadores, las neveras con medicación no abrían. Habilitaron una sala para los enfermos de ELA que vinieron de sus domicilios para conectar sus respiradores al oxígeno...» Es el relato en primera persona de una enfermera del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla de saliente el martes por la mañana.

Mientras leo el mensaje veo mensajes en redes celebrando la vuelta a la era analógica, a la vida en la calle, a los paseos al atardecer y los niños jugando al aire libre. No sé si quien resalta el lado poético del gran apagón no sabe que basta con guardar el móvil en un cajón o dejar de mirarlo para disfrutar de la vida sin pantallas.

Los cinco segundos a las 12.33 horas del 28 de abril en los que se perdió el 60% del consumo de energía en España dejan tantas incógnitas como enseñanzas; desde luego para mí que la vida era mejor sin redes wifi y nuevas tecnologías no será una de ellas. Nunca he valorado más el móvil ni he mirado con más desazón mi tarjeta de crédito. Historias de pesadilla en primera persona. Horas en un ascensor, caminatas de kilómetros a oscuras por túneles del metro, viajeros encerrados en vagones de tren en lugares inaccesibles o tirados sobre mantas de Cruz Roja en grandes estaciones.

La crisis nos ha vuelto a demostrar que el transporte ferroviario es el flanco más débil y que más cuesta recuperar. El apagón ha dejado claro que se puede declarar sin traumas un estado de emergencia que permita al Gobierno de la nación asumir las competencias autonómicas en un momento de gran crisis. El Estado de las autonomías funciona y es útil con colaboración y lealtad institucional por ambas partes.

Como los conspiranoicos se crecen en momentos de caos, ya hay quien pide elecciones y la dimisión de Pedro Sánchez. Siempre es buen momento para agitar la idea de un gobierno ciudadano y de que todos los políticos son unos ineptos. Desconfíen de esos predicadores en el apocalipsis y tengan paciencia a la hora de buscar explicaciones técnicas, razonables y fiables de expertos con conocimiento. Eso sólo lo encontrarán en los medios de comunicación serios.

La materia es tan complicada y somos tan ignorantes que es difícil entender y traducir. Habrá comisiones independientes que saquen conclusiones. Nos contaron que el cero energético era un bulo para causarnos miedo. El ciberataque pierde fuerza pero no se descarta. Cae la idea de un fenómeno atmosférico adverso. Ya hay pelea ideológica. Los conservadores se apuntan al bando de que todo ha ocurrido porque estamos cerrando las nucleares y es un peligro depender excesivamente de las renovables. Los progresistas desechan ambas premisas, aseguran que no hay certezas que sostengan esas hipótesis y ponen a las eléctricas en el punto de mira.

Los ciudadanos tenemos preguntas. Los expertos creen que es pronto y faltan datos. Incluso hay quien cree que jamás nos enteraremos en realidad de lo que ha pasado porque es una vulnerabilidad tan grande del sistema que no podemos exhibir nuestras debilidades por seguridad nacional.

A partir de ahí los expertos coinciden en una tormenta perfecta o un mix de casualidades. El mercado mayorista está por los suelos, con demanda a la baja y generación al alza. Hay muchas horas de precio a cero euros el megavatio o incluso a precios negativos. «El fin de semana hubo tramos a -6 euros Mwh. Un contrasentido». «Las renovables, al estar consideradas como grandes productoras por su sistema actual crean nudos cercanos a los 1.000 MW que es lo mismo que 1GW, y reciben muchas consignas de Red Eléctrica Española para bajar potencia o incluso desconectar», apunta. Hay plantas renovables diseñadas para producir miles de megavatios que no pueden verter a la red ni la mitad de su capacidad. Las eléctricas como Enel, Iberdrola, Fenosa o Naturgy tienen sus plantas clásicas, carbón, ciclos o nucleares, paradas. «Cada uno con sus motivos, las plantas y sus propietarios están cogiendo grasa y perdiendo forma, no se responde rápido a la demanda».

«Al final la red es como un dominó, cuando caiga una ficha a ver cómo se para». «Las eléctricas llevaban tiempo avisando como las madres: te vas a caer y cuando pase no voy a hacer nada. Nos hemos caído y nadie se imaginaba que podía ser de tal magnitud».

De momento, nos han explicado con claridad que se registró una pérdida de generación de electricidad que provocó una desconexión del sistema peninsular del resto de Europa en nuestro enganche por Francia. La ausencia de tensión provocó un colapso del suministro. Hoy nos precisan que la investigación apunta a un problema de pérdida de la generación fotovoltaica en el Suroeste de la Península, ¿Huelva, Badajoz o Castilla La Mancha?, que arrastró todo el sistema. O bien se hundió la demanda o hubo producción de electricidad de sobra y se ocasionó un desbarajuste, un colapso de tal magnitud que el sistema se apaga. ¿Y si esa pérdida de electricidad en realidad no ocurrió y fue un fallo informático?, es otra hipótesis. Habrá que seguir atendiendo a los expertos, preguntando. Mucho mejor que dejarse guiar por los que cabalgan sobre las teorías del apocalipsis. Esos no buscan más que incrementar el caos para tener ganancias propias. Eso sí, merecemos una respuesta seria y muchísimas explicaciones.

Suscríbete para seguir leyendo