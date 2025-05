El acceso a las playas de ses Salines será regulado hasta el 15 de octubre

No se alarme ni equivoque el lector. Este titular que salía el 21 de febrero en estos papeles no se refería a las Salinas ibicencas. Se trataba del acuerdo tomado en el Consell Insular de Formentera sobre la regulación y control del acceso y aparcamiento –números clausus y previo pago de las tasas correspondientes- en Illetes, es Cavall d’en Borràs y platges de Llevant. Y como si la cosa supiera a poco, con las críticas de la oposición que exige más ambición en las medidas que, además de las citadas, deberían tomarse para conseguir en la isla una movilidad sostenible. Me pregunto si una gran mayoría de ibicencos no sentimos envidia de nuestros vecinos que, por lo que vemos, tienen más claro que nosotros lo que significa preservar un Parque Natural y una geografía reducida, extremadamente frágil y vulnerable.

En Ibiza tratamos de copiar de la Pitiusa menor el control del número de vehículos que en periodo estival entran en la isla, aunque lo hacemos con tan espantada timidez que los problemas de tránsito y estacionamientos serán los de todos los años, un auténtico caos. Y esperemos que no se dé marcha atrás, porque las navieras ya se quejan de que, con menos coches, ven perjudicado su negocio. El caso es que seguimos ignorando los problemas que provoca la concentración humana y vehicular en determinados puntos del litoral. A los oriundos nos quedan los varaderos, las rocas que los turistas ignoran, pero el problema es que no afrontamos el necesario ordenamiento de esos enclaves en los que tenemos cada año concentraciones que plantean, incluso, problemas de seguridad. Es el caso de cala d’Hort y el Vedrà. Un problema que es también medioambiental. Y no menor. Lo tenemos en las playas de las Salinas, Migjorn y es Cavallet, en los amarres fuera de medida y lugar en Illetes y s’Espalmador. Conseguir, por otra parte, aparcamiento en algunas calas y playas es misión imposible. Nadie se preocupa, como se hace en otros destinos similares, de que existan estacionamiento regulados y dimensionados para los cientos de usuarios que, sin otra solución, dejan el coche donde no deben y de mala manera. El problema que tenemos sólo responde a una pésima gestión que acabaremos pagando.

